Picnic protesta en un colegio de Málaga por la comida del comedor: "Nuestros hijos llegan a casa con hambre"

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LO ESENCIAL Las claves Las familias del CEIP Parque Clavero en Málaga realizaron una huelga de comedor y un picnic protesta denunciando la baja calidad y escasa cantidad del menú. La protesta se dirige contra la Junta de Andalucía y la empresa Mediterránea de Catering, encargada de abastecer a 132 comedores escolares en la provincia. Los padres exigen raciones suficientes, comida de calidad y acelerar la apertura de la cocina propia del colegio. La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la catering tras virales de baja calidad en Córdoba y múltiples quejas en Málaga.

Los padres y madres del CEIP Parque Clavero han cumplido con la huelga de comedor que convocaron hace unos días este viernes “ante la escasa calidad y cantidad de los menús que suministra la empresa Mediterránea de Catering”.

Las familias no han dejado a sus hijos en el comedor y han organizado un picnic protesta porque están “hartos de ver cómo nuestros hijos, día tras día, llegan a casa con hambre y de ver cómo la calidad de la comida de nuestros niños va en detrimento”, según ha asegurado Támara, una de las madres del colegio que tiene a su hijo en el comedor.

“Queremos dejar muy claro que esto no va en contra ni de la dirección del centro ni de los monitores de la escuela. Esto va frente a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y frente a Mediterránea de Catering, que son los encargados de velar por este servicio”, ha añadido.

Cabe recordar que esta empresa gestiona 132 de los 340 comedores escolares que hay en la provincia de Málaga. En Andalucía son 600 centros educativos los que tienen a esta empresa en el comedor.

Los padres han protestado para exigir "comida de calidad, raciones suficientes y que la Consejería acelere de una vez por todas los trámites para abrir la cocina propia del colegio, una infraestructura que ya es indispensable".

Expediente sancionador

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a Mediterránea de Catering después del vídeo viral del “pisto sin pisto” de un comedor escolar de Córdoba y tras seis quejas formales de seis centros educativos diferentes de Málaga.

El expediente sancionador ha sido abierto a raíz de lo acontecido en Córdoba, pero en Málaga la situación se sigue investigando, pero, según el delegado de Desarrollo Educativo en Málaga, no se puede afirmar que en Málaga exista un incumplimiento “igual o similar al de Córdoba”.

Según el delegado, en esas reclamaciones "se manifiesta más el temor a que se pueda producir una situación similar a la de Córdoba que el hecho fehaciente, objetivo" de que la calidad no sea la correcta.

Aun así, reconoce que hay "cierta preocupación" entre las familias, que pueden hacer catas programadas en los comedores. "Solamente allí se ha podido iniciar este procedimiento sancionador porque sí se han registrado evidencias. Aquí no, o al menos no a fecha de hoy", resumió

340 comedores en Málaga

La provincia de Málaga es la que más comedores escolares tiene. En concreto cuenta con 340, donde según los datos aportados por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga, dan de comer a diario a, aproximadamente, 50.000 niños.

Del total de comedores, 198 son de línea fría o catering, 92 cuentan con cocina in situ, 34 son de gestión directa y el resto corresponde a otras modalidades.

Además, 126 comedores (38,7%) elaboran la comida en el propio centro, donde se concentran más de la mitad del alumnado usuario (51,8%).