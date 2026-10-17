Avalancha de quejas por los comedores escolares de Málaga: "La comida no tiene sabor y las raciones son pequeñas"

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LO ESENCIAL Las claves Familias de colegios de Málaga denuncian escasa cantidad, falta de sabor y baja calidad en los menús de los comedores escolares de la provincia. La Federación de AMPAs (FDAPA) está canalizando las quejas hacia la Delegación de Educación, señalando que las incidencias son superiores a las de cursos anteriores. El foco de las críticas se centra en la adjudicataria Mediterránea de Catering y en las condiciones que permite la normativa actual respecto a la comida. La Junta de Andalucía ha abierto una supervisión específica en los comedores afectados de Málaga y no descarta aplicar sanciones o rescindir contratos si detecta incumplimientos.

El inicio de curso ha traído consigo una avalancha de quejas por el servicio de comedor en los colegios de Málaga. Las reclamaciones no paran de llegar a la Federación de AMPAs de Málaga (FDAPA), que las está trasladando a la Delegación de Desarrollo Educativo.

Familias consultadas por este periódico sostienen que la comida “no tiene sabor, es de mala calidad y las raciones son extremadamente pequeñas”. Como resultado, los niños regresan a sus casas con hambre.

Por ello, las familias reclaman que, de manera inmediata, se deje de servir esta comida y se busque alguna solución para que los pequeños coman alimentos de mayor calidad y raciones más grandes.

Málaga, la provincia con más comedores escolares de Andalucía

Actualmente, la provincia de Málaga es la que más comedores escolares tiene. En concreto cuenta con 340, donde según los datos aportados por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga, dan de comer a diario a, aproximadamente, 50.000 niños.

Del total de comedores, 198 son de línea fría o cátering, 92 cuentan con cocina in situ, 34 son de gestión directa y el resto corresponde a otras modalidades.

Además, 126 comedores (38,7%) elaboran la comida en el propio centro, donde se concentran más de la mitad del alumnado usuario (51,8%).

En cuanto al precio del comedor escolar, cada familia paga 5,54 euros por día desde el curso 2024/2025. Cabe señalar que el precio se mantuvo en 4,38 euros desde 2009 hasta el curso 2020/21 y ha ido revisándose respondiendo al aumento del coste de los alimentos y de personal.

En cuanto a las empresas adjudicatarias son Mediterránea de Catering, Catering El Cántaro, SL, y Aramark. Ha sido la primera empresa la que ha hecho saltar las alarmas, tras viralizarse hace unas semanas un vídeo en redes sociales sobre un pisto que iban a servirle a los niños de un colegio andaluz.

En este punto, desde FDAPA señalan que el problema con los comedores no es algo nuevo, pero nunca había llegado a este punto. El curso pasado tramitaron incidencias puntuales que se fueron corrigiendo durante todo el curso, pero este año “la polémica se sirvió desde el principio”.

Padres, consultados por este periódico, han decidido acudir de vez en cuando al comedor para ver qué comen sus hijos. “Lo que nos encontramos es escasa cantidad de comida y una calidad mínima”, señalan.

Las familias hacen hincapié en que no acusan a Mediterránea de Catering de saltarse la ley. Lo que cuestionan es la normativa. Ponen como ejemplo que la comida se caliente en barquetas de plástico, por la preocupación de los microplásticos.

La Junta abre una supervisión específica en Málaga

Desde la Junta de Andalucía señalan que la Consejería de Desarrollo Educativo, a través de la Delegación en Málaga y de la APAE, está “recabando y estudiando” las quejas sobre el servicio de comedor en varios centros de la provincia.

También recuerdan que ya había un expediente abierto a la empresa adjudicataria por las anomalías detectadas en colegios de otra provincia andaluza.

Como la empresa presta servicio en toda la comunidad, las incidencias de Málaga se analizarán y, si procede, se incorporarán a ese expediente.

Además del control ordinario de la APAE y de Evacole, la Junta ha iniciado una supervisión específica de los comedores afectados en Málaga.

Quieren comprobar que se cumplen las condiciones higiénico-sanitarias, nutricionales y de servicio que fijan los pliegos.

Si se confirman incumplimientos los contratos prevén penalizaciones que pueden llegar a la resolución del contrato, recuerdan.

La Administración defiende la calidad del sistema. Según sus datos, el curso pasado se sirvieron 4 millones de kilos de productos ecológicos en los comedores andaluces, el 94,81% de ellos de proveedores andaluces.

Además, apuntan que el curso pasado la Junta destinó más de 87 millones de euros a comedores escolares, un 27% más que en 2019, para un servicio que atiende cada día a más de 210.000 niños en Andalucía.