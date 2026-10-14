UAX Mare Nostrum termina su campus en Málaga de 27.000 m2 y arranca el curso académico con 1.300 alumnos

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LO ESENCIAL Las claves UAX Mare Nostrum inaugura oficialmente su campus completo de 27.000 metros cuadrados en Málaga con espacios docentes, tecnológicos y deportivos. La universidad arranca su segundo curso académico alcanzando los 1.300 alumnos matriculados, lo que supone casi triplicar la cifra de su primer año. Las nuevas instalaciones incluyen un Hospital Virtual de Simulación, un Fab Lab con tecnología avanzada de realidad virtual e impresión 3D, y un complejo deportivo. El acto contó con la presencia de directivos de la institución y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien destacó el papel del proyecto para atraer talento.

El campus de la universidad privada UAX Mare Nostrum ya está completo. En 2025 llegaron a Málaga y abrieron al alumnado parte de sus instalaciones mientras construían el resto de edificios.

En estos momentos, un año después, todo está listo y disponen de 27.000 metros cuadrados con nuevos espacios docentes de práctica preclínica, tecnológicos y deportivos.

Este miércoles ha sido la inauguración oficial de la mano de Jesús Núñez, presidente del Grupo UAX; Domingo Mirón, CEO del Grupo; Luis Couceiro, rector de UAX Mare Nostrum; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

Además de los edificios, el acto ha servido para dar el pistoletazo de salida al segundo curso académico de la UAX en Málaga.

Un curso en el que casi triplican el número de estudiantes, ya que arrancaron en 2025 con 500 y en el curso 2026-2027 tienen matriculados a 1.300, de los cuales un 20% son internacionales.

Instalaciones

En el ámbito de la Salud, destaca el Hospital Virtual de Simulación, concebido para que estudiantes de disciplinas sanitarias como Enfermería, Odontología o Fisioterapia, y próximamente Medicina, entrenen competencias clínicas en escenarios de aprendizaje seguros y próximos a la realidad asistencial. Se suman los laboratorios de biotecnología y otros equipamientos especializados que refuerzan el componente experiencial de la formación.

En el área de Business & Tech, el nuevo Fab Lab incorpora ordenadores de alto rendimiento, equipos de realidad virtual y extendida (VR y XR) e impresoras 3D. El objetivo es facilitar el desarrollo de proyectos, prototipos y actividades interdisciplinares en las que los estudiantes puedan aplicar la tecnología para desarrollar soluciones a problemas y necesidades reales.

Un momento de la inauguración del curso académico de UAX Mare Nostrum. UAX

Cuentan también con un gimnasio universitario, el UAX Fitness Center, y zonas específicas de actividad física como rocódromo, pistas multideporte y de vóley playa, así como un espacio exterior de calistenia.

Esta universidad también tiene un auditorio con capacidad para 200 personas y zonas para hacer congresos o seminarios.

Dar respuesta a la demanda

El presidente del Grupo UAX, Jesús Núñez, ha asegurado que "tenemos que ampliar nuestros programas para dar respuesta y anticiparnos a las necesidades de un ecosistema cada vez más global y digitalizado”.

En este sentido, el rector de UAX Mare Nostrum, Luis Couceiro, ha recalcado que “las universidades tenemos que ser capaces de identificar no solo qué profesionales necesita hoy el mercado laboral, sino cuáles va a necesitar dentro de cuatro y diez años".

"La transformación de sectores estratégicos como la salud, la tecnología o la actividad empresarial exige perfiles cada vez más versátiles, capaces de integrar conocimientos de distintas disciplinas y adaptarse a nuevas realidades profesionales. Nuestra apuesta académica responde a esa evolución, con una oferta formativa que prepara a los estudiantes para un entorno laboral en constante cambio”, ha añadido.

Francisco de la Torre, gran defensor de la educación, ha afirmado por su parte que "el capital humano es la gran riqueza de los países y la educación es la base para construir una sociedad más sana. Málaga necesitaba seguir reforzando su capacidad para atraer talento y enriquecer su tejido social y profesional. Contar con nuevos espacios de conocimiento y formación como UAX Mare Nostrum contribuye al desarrollo de la ciudad y a su internacionalización”.