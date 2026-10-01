Expertos internacionales en nutrición y ciencias del ejercicio se reúnen en un congreso en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El congreso ISSN Europe 2026 + SIDANE VIII se celebra del 1 al 3 de octubre en la Universidad Europea de Andalucía, Málaga. Participan expertos internacionales de diez países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, España, Colombia, México y Argentina. El evento aborda temas como creatina, proteínas, dieta cetogénica, probióticos, biomarcadores, envejecimiento activo y suplementos deportivos. Entre los ponentes destaca el Dr. José Antonio, fundador de la ISSN, junto a investigadores de centros como Texas A&M e INEFC Barcelona.

El campus de Málaga de la Universidad Europea de Andalucía acoge del 1 al 3 de octubre el congreso ISSN Europe 2026 + SIDANE VIII. Este evento reúne a investigadores, profesionales de la salud y expertos internacionales en nutrición y ciencias del ejercicio.

La cita está organizada conjuntamente por la Universidad Europea de Andalucía, DBSS y la International Society of Sports Nutrition (ISSN). La ISSN es la entidad referente en el sector mundial gracias a sus publicaciones y estándares clínicos.

Tras realizar su primera edición europea en Milán en 2025, la conferencia recala en España dentro del marco de SIDANE VIII. Esta iniciativa académica fomenta la colaboración internacional y la aplicación práctica del conocimiento en el deporte y la salud.

El encuentro reafirma el papel de la universidad como foro de difusión científica. Alejandro Camps, director departamental, destaca que el objetivo es crear espacios donde compartir evidencias y soluciones innovadoras para los retos actuales de la actividad física y la salud.

El programa reúne a especialistas de diez países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, España, Colombia, México y Argentina. Estos expertos analizarán los temas más relevantes sobre el rendimiento humano y la nutrición en el deporte.

Entre los ponentes principales sobresale el Dr. José Antonio, fundador de la ISSN y docente en Nova Southeastern University. También participan destacados investigadores de Texas A&M, Brandon University, INEFC Barcelona y la propia Universidad Europea de Andalucía.

Durante tres días se tratarán asuntos clave como el uso de creatina y proteínas, la dieta cetogénica y los probióticos. Además, se analizarán los biomarcadores, el envejecimiento activo, la salud metabólica y la evaluación de suplementos deportivos.