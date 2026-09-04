124 personas con una oportunidad para mejorar sus vidas: UTAMED y Fundación Unicaja dan las becas MEM

Directivos de UTAMED y la Fundación Unicaja con el alcalde de Málaga, Sergio Cuberos, Emilio Alba y tres alumnas becadas. UTAMED

Las claves

Las claves Generado con IA UTAMED y Fundación Unicaja han otorgado 124 becas MEM para cursar gratuitamente titulaciones oficiales de FP, Grado y Máster. Las becas han duplicado su número respecto al año anterior, tras recibir más de 5.300 solicitudes y 591 candidaturas completas. UTAMED, la primera universidad online andaluza, ha pasado de 1.000 a 6.000 alumnos en solo un año, destacando su apuesta por la formación accesible. El 85% de los estudiantes de UTAMED compaginan estudios y trabajo, y el 75% reside fuera de capitales, mostrando el impacto de la formación online.

"Estamos acercando la formación universitaria a cada rincón de nuestra tierra. Hemos cumplido nuestro objetivo en solo un año". Paco Ávila, presidente de UTAMED, no podía ocultar su gran satisfacción en la entrega de las Becas MEM, uno de los momentos álgidos del año para la entidad.

UTAMED es la primera universidad online andaluza y una de sus misiones cuando nació el curso pasado era democratizar la enseñanza, llegar a lugares donde otros no llegan y dar oportunidades a personas que no pudieron completar sus estudios por determinadas circunstancias o que quieren mejorar su formación.

Este jueves se han concedido las becas MEM a través de las cuales 124 personas podrán cursar de forma gratuita titulaciones oficiales de Formación Profesional, Grado y Máster de UTAMED con la colaboración de la Fundación Unicaja.

Son el doble del año pasado, cuando se celebró la primera edición. UTAMED ha recibido más de 5.300 solicitudes, de las cuales 591 eran candidaturas completas. Se han concedido las 124 becas disponibles y hay 182 personas en lista de espera.

"Somos una oportunidad. Una universidad que es a la vez innovadora y humana. Estudiar es reencontrarse, recuperar una parte de lo que somos. Hay que enseñar a pensar, debatir y construir y hay que formar criterio en un tiempo de ruido porque es formar libertad", destacó Juan de Dios Jiménez, rector de UTAMED.

"Sentí felicidad, alivio y esperanza al recibir la llamada"

Al acto de entrega no pudieron acudir, lógicamente, las 124 personas a las que se les ha entregado la beca. Pero sí fueron tres en representación: Dunya Martín, Almudena Martínez y Concepción Sánchez.

"La beca es la oportunidad para construir un futuro con el que llevo años soñando. Sentí felicidad, alivio y esperanza al recibir la llamada", señaló Dunya Martín, que va a estudiar el Grado Superior en Dietética.

Almudena Martínez lleva 7 años trabajando como enfermera, especialmente en la rama de oncología ginecológica. Ha obtenido la beca MEM para estudiar el grado de Psicología.

"El soporte en un hospital es el factor humano. Hay que cuidar la mente y las emociones y también a los cuidadores. Por eso quiero aprender psicología", indicó.

Concepción Sánchez detalló que es jugadora profesional de baloncesto, pero tiene claro que también debe tener formación para poder trabajar al margen del deporte.

Estudió Dirección de Empresas y ha conseguido la beca para cursar el Máster en Inteligencia Artificial. "Estoy muy contenta por poder compaginar el estudio con la carrera deportiva", señaló.

6.000 alumnos

El salto de UTAMED en solo un año ha sido espectacular, pasando de 1.000 alumnos matriculados a 6.000. "En un año ya somos la décima universidad andaluza en volumen de alumnos y en unos años seremos la primera o la segunda", resaltó Paco Ávila.

El presidente de la institución destacó además que el 85% del alumnado también trabaja y que el 75% no vive en las capitales. Es uno de los aspectos positivos de la formación online, que evita los desplazamientos y da a los estudiantes más libertad a la hora de organizarse.

El 30% de las solicitudes para las becas procedían de Andalucía, seguida de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Muchas de esas personas son extranjeros residentes en España.

La mayoría tiene entre 30 y 49 años y hay más mujeres que hombres.

Ávila reiteró que no han llegado para competir con la universidad pública y volvió a tender puentes. "Animo a juntarnos y a competir juntos contra los de fuera", expresó.

Reconocimientos

El acto de entrega de las Becas MEM, presentada por la periodista Toñi Moreno, fue inaugurada por el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez.

Defendió la "excelencia y el propósito" y recordó por qué la Fundación Unicaja decidió convertirse en el socio mayoritario de UTAMED con el 40%.

"Queremos reforzar la educación", subrayó Domínguez, quien se mostró "impactado y sorprendido" por las más de 5.300 solicitudes recibidas. De hecho, Moreno le hizo una broma pidiendo que el año que viene se aumentará el número de becas, que hay que recordar que ya se ha duplicado este año.

En el evento también se entregaron dos reconocimientos al fundador de Maskom, Sergio Cuberos, y al doctor Emilio Alba, director científico del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC).