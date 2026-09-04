50 estudiantes internacionales transforman el Área Bambú de La Noria en Málaga

Un momento de la intervención del alumnado de ESSCA. ESSCA

Las claves

Las claves Generado con IA Cincuenta estudiantes internacionales de ESSCA rediseñaron el Área Bambú de La Noria en Málaga para mejorar espacios al aire libre destinados a organizaciones sociales. La iniciativa fomentó el trabajo en equipo, la gestión de proyectos y el compromiso comunitario desde el inicio del curso académico. La intervención utilizó materiales como la madera, creando zonas de sombra y descanso que favorecen el encuentro entre asociaciones del ecosistema social de La Noria. El proyecto fortaleció la colaboración entre ESSCA y La Noria, conectando la educación universitaria internacional con la realidad social malagueña.

El Centro de Innovación Social La Noria acogió el 2 y 3 de septiembre una experiencia de trabajo colaborativo. Cincuenta alumnos del Bachelor in International Management de ESSCA rediseñaron un entorno al aire libre para uso de organizaciones sociales.

La escuela promueve estas actividades con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo, la gestión de proyectos y el compromiso con la comunidad desde el inicio del curso escolar.

Los participantes intervinieron en el Área Bambú utilizando materiales como la madera. La actuación acondicionó esta zona de sombra y descanso, facilitando el encuentro, la colaboración y el intercambio entre las distintas asociaciones provinciales que integran el ecosistema del centro de la Diputación.

La vicepresidenta tercera y diputada de Innovación Social y Equilibrio Territorial de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, ha destacado que “esta experiencia refleja cómo la colaboración y el trabajo conjunto pueden contribuir a mejorar espacios que ya forman parte de La Noria y, al mismo tiempo, generar aprendizaje y participación".

"Hemos querido que el alumnado conozca nuestro ecosistema social de primera mano y que su paso por La Noria deje también una aportación útil para las entidades que utilizan estos espacios”, ha añadido.

Un momento del acto. ESSCA

Por su parte, Marie Courtois, Student Success & Corporate Engagement de ESSCA, ha afirmado que "con IMPACT ESSCA, damos un paso firme que consiste en reunir a nuestros estudiantes recién llegados a ocho campus de tres países: Francia, Hungría y España. Una primicia mundial para una escuela de management, que encarna nuestra convicción: la apertura internacional es un instinto, no una opción".

"Aquí, en Málaga, junto a nuestro socio Splash Community Projects, los estudiantes viven esta dimensión internacional de forma concreta, construyendo juntos una infraestructura al servicio de asociaciones comprometidas con el desarrollo social", ha subrayado.

El proyecto permitió al grupo poner en práctica competencias de liderazgo mientras conocía de cerca la labor de las entidades vinculadas a La Noria. Además, la actividad estrechó la colaboración entre ambas instituciones, conectando la educación universitaria con la realidad social malagueña.