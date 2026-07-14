Reconocido homenaje al alumnado más brillante en Málaga: 149 estudiantes con una nota media de 10

Las claves

Las claves Generado con IA 149 estudiantes de ESO y Bachillerato en Málaga han sido premiados por obtener una nota media de 10. Los galardonados recibirán talleres formativos sobre Inteligencia Artificial, una gratificación económica de 290 euros y un galardón conmemorativo. El acto de entrega se celebró en el Palacio de Ferias con la presencia de familias, profesorado, autoridades y entidades colaboradoras.

La educación es clave para que los jóvenes puedan tener un mejor futuro. Hay muchos alumnos brillantes y Málaga los premia, poniendo en valor ese esfuerzo.

Este martes se han entregado los Premios de Educación Ciudad de Málaga a 149 estudiantes de ESO y Bachillerato que han sacado una nota media de 10. Lo máximo posible.

Los premiados recibirán talleres formativos sobre Inteligencia Artificial y su aplicación práctica, gracias a la participación de Digitec, y una gratificación en metálico de 290 euros, además de un galardón conmemorativo de estos premios y entradas para espacios culturales e históricos de la ciudad.

El acto de entrega ha tenido lugar en el Palacio de Ferias y ha contado con la presencia de los premiados, sus familias, directivos y profesorado de los centros educativos, autoridades de administraciones públicas, representantes de la Fundación Unicaja, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (Fdapa) y de las entidades colaboradoras.