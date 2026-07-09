El 62% de los alumnos aprueba la PAU extraordinaria de julio en Málaga: nota media final de 6,021

Las claves

Las claves Generado con IA El 62,06% de los alumnos ha aprobado la PAU extraordinaria de julio en Málaga, con una nota media final de 6,021 puntos. En la convocatoria se presentaron 2.300 estudiantes, de los cuales 879 se examinaron solo de las pruebas de admisión para subir nota. La nota media de la prueba fue de 4,623, sumada a la media de expediente académico (6,95), resultando en la nota final. La cifra de aprobados es significativamente menor que en la convocatoria ordinaria de junio, donde aprobó el 91,33%.

La Universidad de Málaga ha hecho públicos este jueves los resultados de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este julio. Concretamente, el 62,06% de los alumnos que se presentaron ha superado los exámenes, con una nota media final de 6,021 puntos.

La PAU, en su convocatoria extraordinaria, ha contado con un total de 2.300 estudiantes presentados. De ellos, 879 se examinaron solo de las pruebas de admisión, las destinadas a subir las calificaciones.

La nota media de la prueba finalmente quedó en un 4,623, que, sumada a la nota media del expediente (6,95), supone el 6,021 anteriormente citado.

Es una cifra de aprobados más baja que la obtenida en la convocatoria ordinaria de junio, cuando el 91,33% de los estudiantes superaron los exámenes.

La nota media obtenida en la fase de acceso fue de 6,226 puntos, que, sumada a la media de los expedientes académicos de Bachillerato (8,17), situó la calificación final media en 7,39 puntos.

La revisión de ejercicios se solicitará de manera telemática entre el 10 de julio (desde las 9:00 horas) y el 14 de julio (hasta las 14:00 horas), mientras que del 20 de julio (desde las 9:00 horas) al 21 de julio (hasta las 14:00 horas) se podrá solicitar la visualización de los ejercicios.

Las notas definitivas saldrán el día 17 de julio. Quienes deseen realizar la prescripción pueden hacerlo del 9 al 14 de julio. La primera adjudicación será el 24 de julio.

En esta fase extraordinaria se adjudicarán las plazas de las distintas titulaciones universitarias que queden vacantes tras los procesos de adjudicación de la fase ordinaria.