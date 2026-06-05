Nueva edición de los Cursos de Verano de la UMA: más de 30 actividades gratuitas y 200 expertos

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga organiza más de 30 actividades gratuitas en sus Cursos de Verano, con cerca de 200 expertos participantes. Las actividades se celebrarán del 30 de junio al 17 de julio en Marbella, Vélez-Málaga, Ronda y Málaga capital. El programa incluye seminarios sobre ciencia, cultura, política y deporte, y contará con figuras destacadas como Juan Luis Arsuaga, Almudena Cid y Margarita Robles. Por primera vez, estudiantes universitarios participan en la organización de cursos y presentarán un nuevo monoplaza de Fórmula Student.

La Universidad de Málaga (UMA) desplegará este verano una nueva edición de sus Cursos de Verano, con más de una treintena de actividades repartidas entre Marbella, Vélez-Málaga, Ronda y la capital malagueña.

La programación, presentada este jueves en el Rectorado, se celebrará del 30 de junio al 17 de julio y reunirá a cerca de 200 ponentes de ámbitos tan diversos como la ciencia, la cultura, la política, la comunicación y el deporte.

La vigesimocuarta edición de esta iniciativa vuelve a apostar por la transferencia del conocimiento y la reflexión crítica, con una oferta que abordará desde la exploración espacial y la computación cuántica hasta los desafíos de la democracia, la salud cerebral o los conflictos geopolíticos internacionales.

La actividad arrancará el 30 de junio en Marbella, donde se celebrarán seminarios centrados en la investigación sanitaria, la solidaridad, la exploración planetaria y el análisis de la crisis democrática contemporánea. También habrá espacio para el arte, con actividades dedicadas a la figura de Pablo Picasso.

Entre los nombres destacados figura el prestigioso paleontólogo Juan Luis Arsuaga, que ofrecerá una de las clases magistrales más esperadas de la programación. Asimismo, participarán investigadores de referencia como Emilio Alba, César Ramírez y Javier Laserna.

A partir del 7 de julio, la programación se trasladará simultáneamente a Vélez-Málaga y Ronda. En la capital de la Axarquía se abordarán cuestiones relacionadas con la economía circular, la sostenibilidad urbana, la salud digital y la geopolítica global.

También se rendirá homenaje al legado intelectual de María Zambrano y se celebrará una mesa redonda con motivo del centenario de la radio en Málaga.

La sede veleña contará además con una clase magistral de Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

En Ronda, los cursos analizarán fenómenos como la desinformación, el papel de La Legión en operaciones internacionales y los avances en dermatología, incorporando además talleres prácticos dirigidos al público asistente.

La última fase de los Cursos de Verano se desarrollará entre el 14 y el 17 de julio en Málaga capital. La programación incluirá encuentros con destacadas personalidades del deporte, como la gimnasta Almudena Cid, la nadadora Gemma Mengual y la exnúmero uno mundial de pádel Carolina Navarro.

El ámbito de la comunicación estará representado por profesionales como la periodista María Casado, mientras que la cultura contará con la participación del director de cine Pablo Berger y del artista Javier Calleja. También tendrán protagonismo la pianista Paula Coronas y el compositor y crítico musical Tomás Marco.

La política ocupará igualmente un lugar destacado. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, protagonizará una sesión específica, mientras que la clausura contará con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, dentro de un curso dedicado a los valores del Ejército.

Entre las propuestas destacan seminarios sobre computación cuántica, biología sintética y salud cerebral. Además, por primera vez, estudiantes universitarios han participado directamente en la organización de dos cursos a través del equipo iGEM UMA y de MART (Málaga Racing Team), la escudería que compite en Fórmula Student.

El 17 de julio se presentará precisamente el nuevo monoplaza diseñado por los estudiantes de MART, en un acto que incluirá una master class del expiloto Jaime Alguersuari.

La dimensión social de los cursos también estará presente con actividades desarrolladas en el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto y con un concierto solidario a beneficio de la Fundación Cudeca, que pondrá el broche final a la edición.

La matrícula ya está abierta a través de la página web de la Fundación General de la Universidad de Málaga. La asistencia a los cursos será gratuita, aunque quienes deseen obtener un certificado oficial expedido por la UMA deberán abonar las tasas correspondientes.

El rector de la UMA, Teodomiro López, ha destacado durante la presentación que estos cursos permiten “llevar la universidad a toda la provincia” cada verano, al tiempo que ha subrayado la calidad de los contenidos y de los participantes.

Por su parte, el director de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA), Eugenio J. Luque, ha resaltado la dificultad de superar cada año el nivel alcanzado en anteriores ediciones y ha agradecido la colaboración de las instituciones y entidades que respaldan el proyecto.