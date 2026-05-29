Qué fue de Andrea, la mejor nota de Selectividad (PAU) 2025 en Málaga: "La carrera es dura, pero el esfuerzo merece la pena"

Las claves

Las claves Generado con IA Andrea Moreno obtuvo la mejor nota de Selectividad 2025 en Málaga con un 13,970 sobre 14. Actualmente estudia el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Granada. Reconoce que la carrera es exigente, pero destaca la motivación y el valor del esfuerzo. Aconseja a los futuros estudiantes de la PAU planificar bien, cuidar el descanso y confiar en sí mismos.

Hace un año, Andrea Moreno fue noticia tras convertirse en la estudiante con la mejor nota de la Selectividad de 2025 en la provincia de Málaga. Ahora, con un curso universitario a sus espaldas, esta joven de Ronda hace balance de cómo ha sido ese salto tan esperado y tan desconocido a la vez.

Andrea estudió en el IES Pérez de Guzmán, en Ronda, y consiguió un 13,970 sobre 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del pasado año. Tras estos buenos resultados, comenzó una nueva etapa con mucha ilusión: decidió estudiar el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Granada.

La experiencia, según reconoce a este periódico, ha sido intensa. "La carrera es bastante dura y hay muchísimo que estudiar", admite. Pero en esa dureza también ha encontrado algo que no esperaba con tanta claridad: la motivación. "Me gusta mucho lo que estoy haciendo y siento que todo el esfuerzo merece la pena", asegura.

Andrea explica que ha vivido momentos de "bastante estrés", aunque lo enmarca dentro de un aprendizaje más amplio que va mucho más allá de los contenidos de las asignaturas. Uno de los cambios más grandes, según cuenta, ha sido aprender a organizarse y a adaptarse a un ritmo de estudio completamente diferente al del bachillerato. "La universidad no tiene nada que ver", resume.

Ahora, con esa experiencia reciente y todavía fresca, la estudiante tiene un mensaje claro para quienes están a punto de enfrentarse a la PAU: que no se agobien. Su primer consejo es cuidar el descanso tanto como el estudio. "Muchas veces pensamos que lo más importante es estudiar horas y horas, pero el descanso también es fundamental. Dormir bien, hacer pausas y no llegar agotados al examen ayuda muchísimo más de lo que parece", detalla.

También apuesta por la planificación como herramienta contra la ansiedad. Hacerse un esquema diario de lo que queda por repasar, dice, evita el agobio de llegar al final con todo pendiente. "Cuando tienes una organización clara, todo se hace mucho más llevadero", apunta.

Pero quizás el consejo más valioso que da Andrea es el más sencillo y el más difícil de practicar a la vez: confiar en uno mismo. "Después de todo el trabajo de estos años, si han sacado el bachillerato bien y se han esforzado, seguro que están mucho más preparados de lo que creen", resume.