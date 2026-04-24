Ya es oficial: se autorizan 56 nuevas enseñanzas públicas en los centros educativos andaluces

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha autorizado 56 nuevas enseñanzas públicas para el curso 2026/2027 en diversos centros educativos. La ampliación incluye nuevas modalidades de Bachillerato, ESO semipresencial y especialidades artísticas y de idiomas en toda la comunidad. Conservatorios y Escuelas de Arte suman nuevas titulaciones, destacando la incorporación de especialidades instrumentales y vinculadas al diseño y producción artística. En Málaga, se autoriza Bachillerato semipresencial para adultos y nuevas materias musicales y de idiomas en centros específicos de la provincia.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la Orden de 14 de abril de 2026 por la que se amplía y se actualiza la autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos para el curso escolar 2026/2027.

Esta actualización responde a la necesidad de "optimizar los recursos educativos y garantizar una oferta de calidad" en todos los niveles, desde el Bachillerato convencional hasta las enseñanzas artísticas superiores y de idiomas. La normativa establece que todas estas nuevas autorizaciones tendrán plenos efectos académicos a partir del inicio del próximo curso escolar.

En Educación Secundaria y Bachillerato se incorporan nuevas modalidades de Ciencias y Tecnología, así como de Humanidades y Ciencias Sociales en varios centros de la provincia de Almería.

Además, se refuerza la educación para personas adultas con la implantación de la ESO semipresencial en distintos puntos de Andalucía, junto con una ampliación del Bachillerato para adultos en modalidad general semipresencial en numerosas localidades.

También se amplía la oferta de los Institutos Provinciales de Educación Permanente con nuevas especialidades en Artes y modalidad general en formato semipresencial.

Las enseñanzas de régimen especial experimentan un impulso importante, especialmente en conservatorios de música, con la incorporación de nuevas especialidades instrumentales y de flamenco tanto en nivel elemental como profesional. Asimismo, se refuerza la oferta de Escuelas de Arte con nuevas titulaciones vinculadas al diseño, la gráfica y la producción artística.

En el ámbito de las Escuelas Oficiales de Idiomas, se amplía la enseñanza de idiomas como italiano e inglés, incluyendo niveles avanzados como el C1 y el C2, además de reforzar la oferta en niveles básicos e intermedios en numerosos centros de la comunidad.

Málaga

En Málaga, se autoriza al Instituto Provincial de Educación Permanente de Málaga y al IES Reyes Católicos de Vélez Málaga a impartir la enseñanza de Bachillerato de personas adultas en la modalidad general semipresencial.

En relación con las enseñanzas elementales básicas de música, el Conservatorio Profesional de Música Costa del Sol de Fuengirola ha recibido la autorización para impartir la materia de percusión, mientras que el Conservatorio Elemental de Música José Hidalgo de Torre del Mar impartirá clarinete.

En cuanto a las enseñanzas profesionales de música, a partir del curso 26/27, el Conservatorio Profesional de Música Ramón Corrales de Ronda impartirá las materias de contrabajo, fagot, oboe y trompa.

Finalmente, en lo que respecta a la enseñanza de idiomas, han sido autorizadas para impartir el nivel B1 (intermedio) de Español como Lengua Extranjera, en su modalidad presencial, tanto la Escuela Oficial de Idiomas de Antequera como la de Fuengirola.