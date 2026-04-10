UTAMED y Unicaja refuerzan Ágora como foro de ideas y liderazgo en Málaga

Paco Ávila e Isidro Rubiales en la sede de UTAMED en calle La Bolsa.

Las claves nuevo Generado con IA UTAMED y Unicaja han unido fuerzas para potenciar Ágora UTAMED, un foro de debate sobre temas económicos, sociales y culturales en Málaga. El programa fomenta un formato participativo y cercano, permitiendo la interacción directa del público con los ponentes y el intercambio de ideas. Ágora UTAMED ha contado con figuras destacadas como Fernando Savater, Arun Mansukhani, Pedrita Parker, José María Lassalle, José Antonio Zarzalejos y Pedro Piqueras. La iniciativa busca ser un espacio de networking de alto valor y de aprendizaje compartido, promoviendo el desarrollo económico y social.

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) y Unicaja han sellado una alianza para impulsar el programa Ágora UTAMED, concebido como un lugar de encuentro plural para analizar asuntos económicos, sociales y culturales de actualidad.

La iniciativa busca ir más allá del formato habitual de conferencia y promover un diálogo más cercano, participativo y profundo. El objetivo es favorecer el intercambio de ideas, el aprendizaje compartido y la generación de oportunidades mediante un networking de alto valor, según explican desde UTAMED.

El proyecto se desarrolla en la sede de UTAMED de calle Bolsa, en el centro de Málaga, con aforo limitado y encuentros diseñados para la interacción directa con los ponentes. Ese formato permite al público plantear preguntas y compartir puntos de vista en un entorno de respeto y proximidad.

Ágora UTAMED ya ha reunido a nombres como Fernando Savater, Arun Mansukhani, Pedrita Parker, José María Lassalle, José Antonio Zarzalejos o Pedro Piqueras. A corto plazo se sumarán Toni Nadal, Begoña Villacís, Hugo Riera, Enrique Martínez Leyva, Paula Fraga, Aurelio Rojas y Mar Cabra.

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, destaca que “con el patrocinio del Proyecto Ágora queremos contribuir a crear espacios de encuentro que impulsen ideas, generen oportunidades y favorezcan el desarrollo económico y social”.

Por su parte, Paco Ávila afirma que “este proyecto representa una nueva forma de entender la universidad: no solo como un lugar de formación, sino como un catalizador de conversaciones relevantes que ayudan a interpretar el presente y construir el futuro”.