UTAMED y Edufinet se alían para llevar la educación financiera al centro de la experiencia universitaria

Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja; José M. Domínguez, director del Proyecto Edufinet; Juan de Dios Jiménez, rector de la UTAMED, y Fernando Ríos, director de Comunicación e Imagen de Unicaja.

UTAMED refuerza su compromiso con la formación financiera juvenil mediante recursos online, formatos audiovisuales y acciones formativas adaptadas al día a día de las nuevas generaciones.

Las claves nuevo Generado con IA UTAMED y el Proyecto Edufinet han firmado un acuerdo para reforzar la educación financiera en la comunidad universitaria. La alianza contempla conferencias, seminarios y actividades tanto presenciales como online sobre finanzas personales y digitales. El acuerdo incluye la realización conjunta de estudios e investigaciones en materia de educación financiera. UTAMED se integra así en la red de Edufinet, que agrupa a 18 universidades y diversas organizaciones empresariales.

En un contexto en el que tomar decisiones económicas informadas es clave para el futuro profesional y personal de los jóvenes, la Universidad Tecnológica Atlántico‑Mediterráneo (UTAMED) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Proyecto Edufinet, la iniciativa de educación financiera promovida por Fundación Unicaja y Unicaja.

El objetivo es claro: reforzar la formación financiera de su comunidad universitaria e impulsar nuevas actividades formativas e iniciativas de investigación en este ámbito.​

Este acuerdo se integra en la visión de UTAMED de ofrecer una formación integral, alineada con los retos reales de la sociedad e incorporando competencias clave como la educación financiera, esencial para tomar decisiones responsables a lo largo de la vida.

La universidad comenzó su actividad en 2025 con un modelo educativo innovador, flexible y conectado con las necesidades del entorno profesional, situando al estudiante en el centro del aprendizaje e integrando tecnología, excelencia académica y vocación internacional.​

A través de esta alianza, UTAMED Universidad y Edufinet pondrán en marcha conferencias, seminarios, coloquios y otras actividades formativas, tanto presenciales como online, diseñadas para acercar a los estudiantes conceptos clave sobre finanzas personales y digitales desde una perspectiva práctica y aplicada.

Estas acciones proporcionarán a los universitarios herramientas para gestionar de forma eficiente su economía, planificar sus finanzas y prevenir riesgos, incorporando también contenidos vinculados a la ciberseguridad.​

El acuerdo no se limita al plano divulgativo: también contempla la realización conjunta de estudios y proyectos de investigación relacionados con la educación financiera. Con ello se busca generar conocimiento y contribuir a que la ciudadanía cuente con mayor autonomía y una mejor comprensión del entorno económico en el que se desenvuelve.​

Con su incorporación a la red académica del Proyecto Edufinet, UTAMED pasa a formar parte de una comunidad integrada por 18 universidades y diversas organizaciones empresariales, reforzando así su posicionamiento como una institución comprometida con la formación en competencias clave para el futuro.

Desde sus sedes en Málaga TechPark y en el centro de la ciudad, la universidad impulsa un modelo que conecta educación, innovación y sociedad, y que ahora se apoya en un socio con más de dos décadas de experiencia en educación financiera.​

El Proyecto Edufinet, promovido por Fundación Unicaja y Unicaja, acumula más de 20 años de trayectoria orientada a mejorar la cultura financiera de la ciudadanía. En este tiempo se ha consolidado como uno de los programas pioneros en España en este ámbito, desarrollando actividades formativas, divulgativas y de investigación en colaboración con instituciones académicas y organizaciones empresariales, y tejiendo una amplia red de colaboración con universidades y entidades tanto nacionales como internacionales para favorecer una mayor comprensión del sistema financiero y decisiones económicas más informadas.