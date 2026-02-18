Ya es oficial: la Junta destina 2 millones a becas de excelencia en Estados Unidos para estudiantes e investigadores

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía destina 2,14 millones de euros a becas de excelencia para que 49 estudiantes e investigadores completen su formación en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Las becas permiten realizar másteres, estancias predoctorales y doctorados en instituciones como Harvard, California, Cornell, Chicago, Nueva York y Johns Hopkins. Entre los beneficiarios, 38 han realizado estancias predoctorales, tres doctorados completos y ocho másteres, abarcando áreas como ciencias de la salud, ingeniería, humanidades y medio ambiente. El programa, en colaboración con Fulbright, busca que la experiencia internacional de los seleccionados revierta en el sistema universitario e investigador andaluz.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del balance del programa de becas Junta de Andalucía–Fulbright correspondiente al periodo 2022-2026. En total, 2,14 millones de euros para que 49 graduados universitarios y jóvenes investigadores de las universidades públicas andaluzas completen su formación en algunas de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos.

Desde 2022, estas ayudas han permitido cursar másteres, realizar estancias predoctorales e incluso desarrollar programas completos de doctorado en el marco del programa de movilidad Fulbright, considerado uno de los más reconocidos del mundo en intercambio académico y científico.

La duración de las becas varía entre seis y doce meses en el caso de las estancias predoctorales, y entre uno y dos años para los estudios de máster.

Entre los centros de destino figuran universidades que suelen ocupar los primeros puestos en los rankings internacionales, como la Universidad de Harvard, la Universidad de California —con campus en Berkeley, San Diego, Irvine o Santa Bárbara—, la Universidad de Cornell, la Universidad de Chicago, la Universidad de Nueva York o la Universidad Johns Hopkins.

Según el informe de la Consejería de Universidad, de los 49 participantes acogidos a estas ayudas, 38 han realizado estancias de investigación predoctoral, tres han cursado programas completos de doctorado y ocho se han matriculado en másteres.

De ellos, 40 fueron seleccionados entre 2022 y 2025, mientras que los nueve restantes se encuentran actualmente en fase de selección dentro de la convocatoria de 2026.

En cuanto a la inversión, 1,65 millones de euros se han destinado en los cuatro primeros ejercicios del programa, mientras que para 2026 se ha consignado una dotación inicial de 486.000 euros.

Los perfiles seleccionados abarcan una amplia diversidad de áreas, desde ciencias de la salud, biomedicina y biotecnología hasta ingeniería, humanidades, ciencias sociales, filosofía, traducción o estudios medioambientales.

Estas becas se conciben como una inversión estratégica en la política pública andaluza de universidad e I+D+I. Más allá de la formación individual, el objetivo es que la experiencia internacional revierta en el sistema universitario, investigador y productivo andaluz.

Creado en 1946 en Estados Unidos y presente en más de 150 países, el programa Fulbright obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2014.

En España, la Comisión Fulbright funciona desde 1958 y ha concedido más de 9.000 becas a ciudadanos españoles y estadounidenses, consolidándose como un referente en diplomacia pública y cooperación académica.