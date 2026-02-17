Ya es oficial: nueva oferta de empleo público con 3.720 plazas de profesor en Andalucía para 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha aprobado una oferta de empleo público docente de 3.720 plazas para 2026, distribuidas en 71 especialidades. Del total, 2.260 plazas son para profesores de Enseñanza Secundaria, 806 para el Cuerpo de Maestros, 380 para Formación Profesional y 155 para Música y Artes Escénicas. Se reserva al menos un 10% de las plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%. La oferta incluye 119 plazas de promoción interna para funcionarios docentes del grupo A2 que aspiran al grupo A1.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la oferta de empleo público docente para 2026, compuesta por 3.720 plazas correspondientes a 71 especialidades distintas. Estas plazas responden a la tasa de reposición del 100% de las bajas registradas durante 2025, que, conforme a la normativa vigente, pueden convocarse en los tres años siguientes.

La oferta fue abordada con los representantes sindicales CSIF, ANPE, Ustea, CCOO y UGT en la Mesa Sectorial de Educación celebrada el pasado 9 de enero.

Del total de puestos de nuevo ingreso, 2.260 se destinan a profesores de Enseñanza Secundaria, 806 al Cuerpo de Maestros, 380 a profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional y 155 a profesores de Música y Artes Escénicas.

A estas plazas se suman otras 119 de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, dirigidas a docentes que ya son funcionarios del grupo A2 y aspiran a promocionar al grupo A1.

Con este decreto, el Ejecutivo andaluz continúa completando la convocatoria de aproximadamente 14.000 plazas previstas entre 2025 y 2026.

La nueva oferta persigue garantizar la calidad del servicio educativo y adaptar el currículo a medio plazo, "teniendo en cuenta las fluctuaciones de plantilla derivadas de factores como la natalidad, el volumen de matriculaciones o los movimientos demográficos", según han indicado.

Del total de plazas ofertadas, se reservará un cupo no inferior al 10% para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En el caso del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, se ofertan 2.260 plazas distribuidas en 33 especialidades. Entre las más destacadas figuran las 350 de Formación y Orientación Laboral (FOL), 250 de Matemáticas, 170 de Procesos de Gestión Administrativa y 150 tanto para Orientación Educativa como para Tecnología e Informática.

El resto se reparte entre especialidades como Francés, Música, Educación Física, Administración de Empresas, Hostelería y Turismo, Sistemas Electrónicos, Procesos Sanitarios, Servicios a la Comunidad o Instalaciones Electrotécnicas, entre otras.

Para el Cuerpo de Maestros se convocan 806 plazas de ocho especialidades. Educación Primaria concentra 156; Educación Infantil, 150; y Lengua Extranjera-Inglés, Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje cuentan con 100 plazas cada una. Además, se ofertan 50 plazas de Lengua Extranjera-Francés y otras 50 de Música.

En el caso de los profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, se convocan 380 plazas correspondientes a diez especialidades. Destacan las 100 de Mantenimiento de Vehículos y las 70 de Cocina y Pastelería, seguidas de 40 de Servicios de Restauración y 30 para Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Peluquería y Soldadura.

También se incluyen 25 plazas para Estética y para Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, 20 para Patronaje y Confección y 10 para Producción en Artes Gráficas.

Por su parte, el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas contará con 155 plazas distribuidas en 20 especialidades. Sobresalen las 26 de Guitarra, 19 de Violín, 18 de Lenguaje Musical y 13 de Percusión.

El resto se reparte entre Dramaturgia y Escritura Dramática, Interpretación en el Teatro Musical, Canto, Historia de la Música, Dirección Escénica y Danza, entre otras disciplinas.

Finalmente, las 119 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria se distribuyen entre 30 especialidades, entre ellas Matemáticas, Francés, Música, Tecnología y Orientación Educativa, facilitando así la promoción profesional del personal docente funcionario.

Plazas ofertadas

-Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 2.260 plazas de nuevo ingreso en 33 especialidades, a las que se suman 119 plazas de acceso para promoción interna al grupo A1.

-Cuerpo de Maestros: 806 plazas distribuidas en ocho especialidades, con mayor peso en Educación Primaria e Infantil.

-Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional: 380 plazas correspondientes a diez especialidades vinculadas a enseñanzas técnicas y profesionales.

-Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas: 155 plazas repartidas en 20 especialidades relacionadas con interpretación, dirección y disciplinas musicales y escénicas.

Total de plazas ofertadas: 3.720 de nuevo ingreso más 119 de acceso por promoción interna.