La FGUMA lanza una nueva edición de sus cursos online con más de 120 propuestas sobre ciencia, tecnología y cultura

Las claves nuevo Generado con IA La FGUMA lanza la XVI edición de sus cursos online con 123 propuestas en ciencia, tecnología, cultura y más. Más de 200 docentes de la Universidad de Málaga participan en los cursos, que se pueden realizar hasta el 16 de junio. Los cursos tienen una duración de 25 horas y al completarlos se obtiene un certificado oficial de la UMA, convalidable por 1 crédito ECTS. La programación abarca temáticas como inteligencia artificial, salud, sostenibilidad, biociencias, inclusión social, cultura y empleabilidad, y está abierta tanto a universitarios como a público general.

La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) ha puesto en marcha la XVI edición de sus cursos online, con 123 propuestas en numerosos ámbitos de conocimiento. Más de 200 docentes de la Universidad de Málaga intervienen en los programas, aportando su experiencia investigadora y profesional para garantizar la calidad de los contenidos.

Los cursos, con una duración de 25 horas cada uno, estarán disponibles hasta el 16 de junio, permitiendo avanzar a un ritmo propio, gracias a un formato totalmente online y accesible a través del campus virtual de la Universidad de Málaga. Al término, cada participante obtiene un certificado oficial de la UMA, convalidable por 1 crédito ECTS en titulaciones de Grado.

Las personas interesadas en participar en esta edición, sean o no miembros de la Universidad de Málaga, ya pueden acceder a la plataforma de matriculación en la FGUMA. El precio de los cursos es de 50 euros para miembros de la comunidad universitaria y 70 euros para el resto de participantes.

La programación de este año incluye cursos que combinan una formación altamente especializada, propia del entorno universitario y vinculada a la investigación científica (realizada por docentes e investigadores de la UMA) con propuestas orientadas a la empleabilidad, la transformación digital, la sostenibilidad, la salud y el bienestar, y la cultura contemporánea.

Por ello, se van a abordar ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la biotecnología, la neurociencia, la igualdad y la inclusión social, con el objetivo de acercar el conocimiento académico a la ciudadanía, profesionales y administraciones públicas, reforzando el papel de la universidad como motor de progreso, pensamiento crítico y cohesión social.

El acto de presentación ha contado con la participación de la vicerrectora de Planificación Económica y Estratégica de la Universidad de Málaga, Zaida Díaz; del director general de la FGUMA, Eugenio J. Luque, y Cristina Sahuquillo, responsable de Formación de la Fundación.

Bloques temáticos

-Salud, bienestar y neurociencia. Se trata de cursos muy alineados con la investigación universitaria, trasladando el conocimiento científico riguroso y problemas reales de salud y bienestar, con cursos relacionados con Salud mental, neuropsicología, inteligencia emocional, TEA, trastornos alimentarios, salud en mayores, menopausia, reproducción asistida, musicoterapia, o arteterapia.

-Inteligencia Artificial, ciencia de datos y transformación digital. Se incluye en este apartado formación puntera en tecnologías emergentes desde una perspectiva ética, crítica y académica, con cursos de IA generativa (en todas las áreas: universitarios, vida cotidiana, economía, música), Ciencia de datos, Python, R, Big Data, IA cuántica, prompts, análisis de inteligencia, Ciberseguridad, pentesting, o informática forense

- Medio ambiente, territorio y sostenibilidad, con el objetivo de apostar por la formación de profesionales para afrontar los grandes retos ambientales y territoriales, con cursos de SIG, QGIS, teledetección, fotogrametría, cambio global y carbono, riesgos naturales y urbanismo, acústica ambiental, certificación energética, biodiversidad y fauna

-Biociencias y laboratorio avanzado. Con cursos altamente especializados, con base tecnológica e investigadora difíciles de encontrar fuera del ámbito universitario. Incluye cursos de bioinformática, microbiota, genómica, PCR cuantitativa, secuenciación de última generación, cultivos celulares, diagnóstico genético, o técnicas instrumentales biomédicas.

- Educación, inclusión y acción social, donde se encuentran cursos sobre innovación docente, educación rural, inclusión socioeducativa, lengua de signos, violencia en la escuela, igualdad y género, mediación y orientación laboral pública.

-Cultura, humanidades y creación contemporánea, con el objetivo de apostar por la cultura, el pensamiento crítico y la creatividad contemporánea. En este apartado se encuentran cursos sobre poesía del siglo XXI, patrimonio cultural, paleografía, genealogía, Picasso, cómic, arte urbano, podcasting, o comunicación científica.

-Empresa, empleo y administración pública, donde se incluyen cursos sobre marketing digital, brand journalism, finanzas, bolsa, Fintech, contratación laboral y procedimiento administrativo, people analytics, o administración pública como salida profesional.