UTAMED abre una convocatoria pionera de ayudas para impulsar proyectos científicos: hay 120.000 euros

Un momento de la inauguración oficial de UTAMED el pasado mes de octubre.

Las claves nuevo Generado con IA UTAMED lanza su primera convocatoria de ayudas a proyectos de investigación con un presupuesto total de 120.000 euros. El programa financiará propuestas en Derecho, Educación, Comunicación y Marketing, Empresa y Economía, Nutrición, Psicología e Informática, con hasta 20.000 euros por iniciativa. Podrán participar docentes e investigadores de UTAMED y otras instituciones, presentando proyectos de tipo básico o aplicado con dos años de ejecución. Las solicitudes se aceptarán del 21 de enero al 4 de febrero y serán evaluadas por un jurado presidido por el rector y catedráticos externos, valorando excelencia científica e impacto.

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) ha puesto en marcha su primera convocatoria de ayudas a proyectos de investigación, dotada con un presupuesto global de 120.000 euros y orientada a fomentar la producción científica y la cooperación interuniversitaria.

El programa, denominado Ayudas a Proyectos de Investigación Javier Imbroda, permitirá financiar iniciativas en los ámbitos de Derecho, Educación, Comunicación y Marketing, Empresa y Economía, Nutrición, Psicología e Informática, con un máximo de 20.000 euros por propuesta.

Podrán presentar solicitudes tanto el personal docente e investigador de UTAMED como profesionales de universidades y centros de investigación públicos o privados, con proyectos de carácter básico o aplicado y un plazo de ejecución de dos años.

Las candidaturas deberán enviarse entre el 21 de enero y el 4 de febrero e incluir una memoria con los objetivos, la originalidad del estudio, el impacto esperado y el presupuesto estimado.

La evaluación correrá a cargo de un jurado presidido por el rector de UTAMED e integrado por tres catedráticos externos, que valorarán la excelencia científica, la calidad del equipo investigador y la transferencia de resultados.

“El impulso de la investigación constituye uno de los ejes estratégicos del proyecto universitario de UTAMED. Desde su creación, la universidad ha entendido que la generación de conocimiento, la innovación y la transferencia de resultados a la sociedad son elementos inseparables de una educación superior de calidad y de una universidad comprometida con su entorno social, económico e institucional”, ha señalado el rector de Utamed, Juan de Dios Jiménez.

"UTAMED mantiene el compromiso de consolidar y ampliar progresivamente sus programas propios de apoyo a la investigación, reforzando los recursos destinados a este ámbito y avanzando hacia un modelo universitario alineado con las exigencias normativas y científicas del sistema universitario", han añadido desde la institución. Toda la información está disponible en este enlace.