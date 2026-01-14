Ya es oficial: Educación abre el plazo para solicitar una beca de FP en la UE con una ayuda de 2.000 euros

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha abierto el plazo de solicitud de 40 becas para realizar prácticas en empresas de países de la Unión Europea durante el curso 2025/2026. Las ayudas, dotadas con 2.000 euros cada una, podrán solicitarse hasta el próximo 30 de enero.

Estas estancias están dirigidas al alumnado de Formación Profesional y de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía y se enmarcan en un programa regulado desde 2011, cuyo objetivo es facilitar la realización de la formación en centros de trabajo en otros países europeos, así como fomentar el aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas extranjeros.

Para este curso, se han convocado un total de 40 plazas, cuya gestión corresponde a los centros educativos andaluces. La cuantía máxima de la beca, destinada a cubrir ocho semanas de estancia en la modalidad de gestión por parte del centro docente, asciende a 2.000 euros y deberá emplearse en gastos debidamente justificados.

El importe será abonado al alumnado una vez finalizada la estancia y presentada la justificación correspondiente a través del centro educativo, que deberá contar con la autorización expresa de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. El pago se realizará con cargo a los gastos de funcionamiento previstos en los calendarios de la Consejería.

Pruebas de acceso

Por otro lado, la Consejería mantiene abierto hasta el 23 de enero el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior correspondientes al curso 2025/2026. Las solicitudes podrán presentarse preferentemente de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos.

Estas pruebas están dirigidas a personas que desean cursar un ciclo formativo y no cumplen con los requisitos académicos exigidos. Superarlas permite continuar la formación en FP tanto en Andalucía como en el resto del país, ya que acreditan los conocimientos y competencias necesarias para acceder a estas enseñanzas.

Las pruebas forman parte de las medidas impulsadas por la Consejería para ampliar las vías de acceso a la Formación Profesional y ofrecer nuevas oportunidades educativas y laborales a quienes no disponen de la titulación requerida. El sistema se articula a través de tres vías: cursos preparatorios, pruebas de acceso y el nuevo procedimiento de acreditación de competencias básicas.

Como novedad este curso, las pruebas se estructurarán en torno a tres competencias básicas —comunicativa en lengua castellana, matemática y digital—, al igual que los cursos preparatorios. En el caso del acceso a grado superior, se incorporan además competencias específicas como la plurilingüe, emprendedora, tecnológica y científica, en función de la familia profesional del ciclo elegido.

Para participar en las pruebas será necesario haber cumplido 17 años en el año de su celebración para el acceso a grado medio, o 19 años en el caso del grado superior.