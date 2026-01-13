Investigadores de la UMA logran optimizar la producción de hidrógeno verde con inteligencia artificial

Los investigadores de la UMA que trabajan en el proyecto. UMA

Investigadores de la Universidad de Málaga participan en un proyecto que tiene el objetivo de optimizar, mediante inteligencia artificial, el proceso de producción de hidrógeno verde a partir de aguas residuales.

Se trata de un consorcio del que también forman parte investigadores de países como Vietnam, Corea del Sur, India y Taiwan que, además, cuenta con financiación de la empresa ACOSOL, de Fundación Unicaja y de la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

En este sentido, el catedrático de la Facultad de Ciencias, Enrique Rodríguez Castellón, asegura en un comunicado que "el desarrollo de procesos para el uso y revalorización de las aguas residuales es necesario para mejorar la sostenibilidad de los recursos hídricos y proteger el medio ambiente".

Además, explica que el hidrógeno es una "materia prima esencial en la industria química y metalúrgica y un vector energético clave en la descarbonización".

Por ello, según se muestra en este trabajo, que ha sido publicado en la revista científica ‘Energy’, el uso de aguas residuales para producir hidrógeno verde -considerado como el combustible del futuro- es un proceso sostenible con un gran potencial, puesto que permite ahorrar agua potable, optimizar residuos y contribuir a la disminución del uso de recursos fósiles.

Resultados

Con esta investigación, los científicos han logrado optimizar el rendimiento de este proceso, que se lleva a cabo mediante fermentación oscura -un método que consiste en usar microorganimos anaerobios para descomponer la materia orgánica presente en el agua residual para producir biohidrógeno-, aunque, hasta ahora, con variables que afectan a su rendimiento y límites en su aplicación comercial.

El uso de la inteligencia artificial y machine learning -aprendizaje automático- abre, por tanto, una nueva vía para crear modelos predictivos que mejoren procesos químicos como el de la fermentación oscura.

“Estos modelos facilitan la identificación y el aprendizaje de patrones, lo que da como resultado una mayor precisión en las predicciones y en el control del sistema”, sostiene Rodríguez Castellón.

Consorcio internacional

El trabajo de este consorcio internacional ha demostrado que es posible desarrollar modelos predictivos para este proceso, que mejoren su rendimiento, afinando el procedimiento y ahorrando tiempo y costes.

Igualmente, describe también un novedoso método asistido por inteligencia artificial que reemplazaría otros más convencionales, mediante el uso de datos de pruebas del mundo real para construir modelos predictivos. Además, este se ha utilizado para optimizar la recuperación de energía y minimizar los desechos orgánicos del proceso, mejorando su sostenibilidad.

La catedrática Olga Guerrero Pérez y la profesora M. Cruz López Escalante, ambas del Departamento de Ingeniería Química, son las otras dos científicas de la UMA autoras de este trabajo.