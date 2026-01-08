La UMA pone en marcha un nuevo proyecto de investigación para el "uso responsable" de la IA en la educación

Las claves nuevo Generado con IA La UMA lanza el proyecto CONCIENC-IA para promover el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en la educación. El proyecto cuenta con una financiación de 50.000 euros y se desarrollará durante los próximos tres años. CONCIENC-IA está liderado por el grupo Innoeduca y el Instituto Andaluz de Investigación en Tecnología Educativa, con la colaboración de varias universidades españolas. El objetivo es ofrecer marcos y recursos que ayuden a los docentes a integrar la IA generativa de forma ética, crítica y pedagógica.

La UMA consigue nueva financiación para impulsar un nuevo proyecto. Desarrollar el uso responsable de la inteligencia artificial regenerativa –un tipo de IA que puede crear contenidos originales en respuesta a las indicaciones o peticiones de un usuario- en la educación es el objetivo de CONCIENC-IA, un nuevo proyecto de investigación de la UMA, que ha sido seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para su desarrollo en los próximos tres años.

Con una dotación económica de 50.000 euros, la iniciativa apuesta por la innovación educativa, la transferencia de conocimiento y el impacto real en la práctica docente, alineada con los retos actuales de la educación digital.

Liderado por el grupo de I+D ‘Innoeduca’ y el Instituto Andaluz de Investigación en Tecnología Educativa (IATE), ambos de la Facultad de Ciencias de la Educación, CONCIENC-IA busca analizar, diseñar y difundir marcos, recursos y orientaciones que ayuden a los docentes en formación a integrar la IA generativa de manera ética, crítica y pedagógicamente sólida, con el propósito final de avanzar hacia una educación más justa, inclusiva y sostenible.

Este proyecto cuenta, además, con la participación del grupo ‘EdInnovaUAM’ de la Universidad Autónoma de Madrid, así como con investigadores de la Universidad de Valladolid y de la Universidad Rey Juan Carlos.