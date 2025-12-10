La ejecución del presupuesto de la Universidad de Málaga este 2025: más inversión y menos deuda

La Universidad de Málaga vive un complicado momento financiero que le ha obligado a ajustar de manera importante su presupuesto anual aunque con brotes verdes. En un contexto de ajuste y deuda, en el tercer trimestre de este 2025 la UMA ya eleva su crédito total de gasto hasta unos 417,8 millones de euros, un aumento del 3,4% frente al ejercicio anterior.

Así se refleja en el documento publicado por la propia UMA en su portal de transparencia, después de que la gerente de la institución, Rosario Gómez, presentara en el último Consejo de Gobierno la ejecución del presupuesto correspondiente al tercer trimestre del año.

De esta forma, se eleva el crédito total de gasto hasta unos 471,8 millones de euros, frente a los 456,5 millones del ejercicio anterior.

Dentro de esa cifra, el capítulo de personal concentra en torno a 222,8 millones, por encima de los 214,6 millones del año previo, con una subida cercana al 3,8%.​

El detalle por partidas muestra que las retribuciones de funcionarios superan los 103 millones en 2025, frente a unos 97 millones en 2024, lo que implica un incremento en torno al 6,5%.

El personal laboral ronda los 60,6 millones, alrededor de 3,4 millones más que el año anterior y con una variación positiva cercana al 6%, mientras que el personal eventual baja de unos 133.800 a unos 53.600, con una reducción que roza el 60%.

Los incentivos al rendimiento se sitúan por encima de los 21,2 millones de crédito en 2025, algo por debajo de los 22,8 millones de 2024, con una caída próxima al 6,9%.

En el bloque de gastos corrientes en bienes y servicios, el crédito total pasa de unos 49,8 a 49,2 millones, lo que supone un leve descenso del 1,2%.

Dentro de este capítulo, los arrendamientos y cánones casi se duplican, al subir de unos 185.000 a más de 360.000 euros, mientras que el material, suministros y otros gastos se reducen ligeramente, desde unos 43,6 millones a unos 42,6 millones.​

Las inversiones reales experimentan el salto más llamativo, al pasar de unos 142,4 millones de crédito a unos 177,8 millones este 2025, con una variación positiva cercana al 25%.

En ese bloque, las inversiones nuevas propias crecen desde unos 4,7 millones hasta alrededor de 31,6 millones, multiplicando por más de cinco su volumen, mientras que las inversiones de carácter inmaterial superan los 146 millones, avanzando algo más del 6%.​

Ingresos

En la ejecución de ingresos, las previsiones definitivas pasan de algo más de 504,1 millones en 2024 a unos 484,9 millones en 2025, con una bajada de alrededor del 3,8%.

Las tasas y precios públicos y otros ingresos propios suman cerca de 49,6 millones de previsión, frente a 50,3 millones el año anterior, con una caída de aproximadamente el 1,4%, aunque las tasas estrictas crecen alrededor del 7% y son los precios públicos los que concentran el descenso.​

El principal pilar de financiación siguen siendo las transferencias corrientes, que ascienden a unos 222,4 millones de previsión, frente a los 216,6 millones previos, con un aumento aproximado del 2,7%.

A ello se añaden unos ingresos patrimoniales que pasan de algo más de 1,2 millones a unos 4,8 millones, con un salto de casi el 300%, gracias al mayor rendimiento de rentas de inmuebles y concesiones, y un remanente de tesorería que se incrementa desde unos 105,9 millones hasta unos 136,7 millones, un 29% más.