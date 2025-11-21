Luz verde a una nueva oferta de empleo público en la UMA: 100 plazas de personal administrativo y de gestión

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga (UMA) aprueba una nueva oferta de empleo público con 100 plazas para personal técnico, de gestión y administrativo (PTGAS), incluyendo acceso libre y promoción interna. De las 100 plazas, 46 son para la incorporación de nuevo personal funcionario, principalmente en la Escala Administrativa, y 54 para promoción interna entre empleados actuales de la UMA. Se reservan 10 plazas para personas con discapacidad, cumpliendo la normativa andaluza de inclusión laboral. El antiguo Pabellón de Gobierno de la UMA en el campus de El Ejido cambiará su nombre por el de la economista y premio Nobel Esther Duflo.

Nueva oferta de empleo público en la UMA. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha aprobado la creación de 100 plazas para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), para acceso libre y promoción interna.

Concretamente, se contemplan 46 plazas para la incorporación de nuevo personal funcionario, mientras que se destinarán 54 plazas para la promoción interna de los empleados de la UMA.

Este acuerdo se alcanzó el pasado 14 de octubre de 2025 por la Mesa de Negociación del PTGAS y cuenta con el informe favorable del Comité de Empresa, estableciendo la hoja de ruta para la cobertura de plazas.

En lo referente al acceso libre, el grueso de la convocatoria se concentra en la Escala Administrativa del Subgrupo C1, que aglutina 35 de las 46 plazas disponibles.

Este bloque se complementa con perfiles técnicos específicos, incluyendo seis plazas para Técnicos Auxiliares de Biblioteca y tres para Técnicos Auxiliares de Informática, ambas categorías pertenecientes también al subgrupo C1.

Asimismo, la oferta para el ingreso de personal funcionario se cierra con dos plazas de perfil superior: una para Técnicos de Gestión (Letrado de Servicios Jurídicos), en el subgrupo A1, y otra para Gestión de Sistemas e Informática, en el subgrupo A2.

Por su parte, la promoción interna se distribuye entre el personal funcionario y el laboral. De las 25 plazas reservadas para funcionarios, la mayoría se destinan a la Escala de Gestión Universitaria, con 20 puestos, mientras que las 5 restantes son para Gestión de Sistemas e Informática.

En cuanto al personal laboral, se ofertan 29 plazas que abarcan diversas categorías profesionales, destacando nueve plazas para Técnico Especialista de Laboratorio, además de otros puestos para titulados superiores y personal de apoyo a la docencia y la investigación, conserjería y medios audiovisuales.

En cumplimiento de la normativa andaluza sobre derechos de las personas con discapacidad, la Universidad de Málaga ha reservado un 10% del total de la oferta, lo que equivale a 10 plazas, para su cobertura por este colectivo.

Entre otros puntos tratados en el orden del día, se encuentra el cambio de nombre del antiguo Pabellón de Gobierno de la UMA, en el campus de El Ejido, que pasará a denominarse con el de la economista y premio Nobel Esther Duflo.