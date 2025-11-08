Más de 16.000 estudiantes de la UMA consiguen la bonificación de sus matrículas: la Junta destina 6,6 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Más de 16.000 estudiantes de grado y máster de la Universidad de Málaga se han beneficiado de la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula para el curso 2024/2025. La Junta de Andalucía ha destinado 6,63 millones de euros para cubrir estas bonificaciones, lo que supone un incremento del 5,91% respecto al año anterior. La bonificación permite que un alumno con buen rendimiento pague prácticamente solo el primer curso de grado y realice un máster casi gratis, con un ahorro total de hasta el 75%. Se ha incorporado la posibilidad de mantener la bonificación a estudiantes que sufran situaciones extraordinarias, como accidente o enfermedad grave, que les impidan continuar sus estudios temporalmente.

16.018 estudiantes de grado y máster de la Universidad de Málaga (UMA) se han beneficiado de la bonificación del 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula durante el curso 2024/2025, según han detallado desde la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

En total, ha supuesto una partida de 6,63 millones de euros transferida vía modelo de financiación a esta institución académica. Esa inyección supone un incremento del 5,91% con respecto a la dotación consignada el curso 2023/2024, cuando se destinaron 6,26 millones de euros para cubrir la matrícula de un total de 15.806 jóvenes.

"Gracias a ella, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del precio, y realizar un máster prácticamente gratis", han añadido.

La compensación del coste de la matrícula se lleva a cabo en todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.

Este curso 2025/2026, la Consejería de Universidad ha incorporado una novedad en materia de bonificación para aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave que les imposibilite cumplir con el requisito de continuidad en la matrícula.

De esta forma, los alumnos afectados no perderán esta compensación económica. El estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá, siempre que lo justifique debidamente, quedar exento de cumplir la obligación de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para el caso de los másteres.

Con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, el universitario afectado suele interrumpir temporalmente sus estudios no matriculándose en éstos, por lo que, hasta ahora, cuando los retomaba, no podía acogerse a la bonificación por no ajustarse a lo establecido en la normativa.

Bonificación

En el caso de los grados, la bonificación se aplica teniendo en cuenta los créditos aprobados en primera matrícula en el curso anterior al que se realiza la inscripción.

Por ello, quien comience por primera vez estos estudios no podrá beneficiarse de esta bonificación en los créditos en que se matricule en su primer año.

A partir de ahí se deduce el 99% del coste de cada crédito aprobado en primera matrícula en el segundo curso y sucesivos.

Con respecto a los másteres, la medida se materializa tomando en consideración los créditos superados en primera matrícula en los dos años académicos anteriores al que se realiza la inscripción.

Por su parte, quienes pierdan la beca del Ministerio a lo largo de sus estudios, podrán igualmente acogerse a esta ayuda de la Junta de Andalucía, evitando así su expulsión del sistema universitario por no poder sufragar el coste de la matrícula.

A esta actuación no sólo se acogen los estudiantes de las universidades públicas andaluzas, también aquellos residentes en Andalucía que, por razones personales o laborales, realizan su formación universitaria en centros andaluces de la UNED, así como los titulados en enseñanzas artísticas superiores.