Los centros educativos malagueños siguen actualizándose: la Junta de Andalucía destina más de 26 millones a tecnología

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía destina más de 26 millones de euros para equipar centros educativos en Málaga con tecnología avanzada, incluyendo paneles digitales y formación para docentes. El proceso de distribución de Aulas Digitales Interactivas en centros malagueños comenzó en abril de 2024 y se completará en el curso 2025-26, beneficiando a 663 colegios e institutos. El IES Litoral en Málaga ya cuenta con 206 portátiles y 24 paneles digitales, con planes de instalar 12 más, mejorando así sus recursos tecnológicos.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha comenzado la segunda fase del proceso para equipar los centros públicos de la provincia de Málaga con Interactivas, por un valor total de

Así lo ha asegurado este viernes el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, durante su visita al IES Litoral, en Málaga capital. En este instituto malagueño ya se ha completado el equipamiento tecnológico en 24 de sus aulas, donde se han instalado paneles digitales.

Asimismo, el personal docente del centro ya ha recibido formación especializada para familiarizarse con estas nuevas herramientas. Esta inversión para mejorar el equipamiento tecnológico de las redundará en una enseñanza de mayor calidad, como ha explicado el delegado territorial.

Al respecto, Briones ha asegurado que , dado que permiten una atención educativa presencial, a distancia o mixta.

De igual modo, según el delegado territorial, estas inversiones constituyen ". De hecho, la Junta ha invertido en toda la comunidad autónoma, hasta el momento, 174 millones de euros para cerrar la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a la juventud para los retos que comporta una sociedad digital.

Estas actuaciones están enmarcadas en el y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Cada Aula Digital Interactiva (ADI) parte de una base tecnológica común:

Esta configuración se adapta con formato fijo para para una mayor flexibilidad. Se potencian, además, áreas pedagógicas mediante complementos específicos para Audiovisual (producción multimedia), Steam (robótica, impresión 3D, ciencia) y Taller de Radio (creación de contenidos sonoros).

A la hora de distribuir las Aulas Digitales Interactivas, se ha partido de una detección de necesidades realizada en consulta con los equipos directivos y los coordinadores de

Además, se han considerado las necesidades específicas de determinadas tipologías de centros, buscando atender de forma adecuada al alumnado con

El proceso de distribución e instalación de las Aulas Digitales Interactivas comenzó en abril de 2024 y se está desarrollando de modo progresivo.

Durante el curso 2025-26 se culminará la distribución de todos los paneles digitales, así como de ordenadores y otros artículos adquiridos, a las aulas de 663 colegios malagueños de Infantil y Primaria, Institutos de Secundaria, centros de Formación Profesional, Conservatorios, Escuelas de Arte, Centros de Educación Permanente y Escuelas Oficiales de Idiomas, entre otros.

Esta actuación viene a complementar la ya efectuada por la Consejería de Desarrollo Educativo entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 consistente en la distribución de 19.691 ordenadores, portátiles y 'chromebooks' en la provincia, cuya inversión ascendió a 6.947.531 euros, cantidad que se suma a otra partida de 614.000 euros, destinada a otros tipos de dispositivos electrónicos, tales como pizarras digitales o impresoras.

En el caso concreto del IES Litoral, ha recibido en una primera actuación equipamiento tecnológico consistente en 206 portátiles. A ello se suman los 24 paneles digitales fijos ya instalados en las aulas del centro, que se completarán con otros 12 de próximo montaje.

Por otra parte, este centro educativo recibió durante el pasado curso, en el marco del plan 'Mejora tu centro', dos inversiones para actuaciones en pintura y rotulación (17.961,40 euros) y para la mejora de las instalaciones sanitarias (18.997,83 euros).