La UMA y Opplus lanzan una cátedra para impulsar la innovación y optimizar procesos empresariales

La Universidad de Málaga estrena nueva cátedra, esta vez de la mano de la empresa malagueña Opplus. Este proyecto nace con el objetivo de fomentar la innovación, la investigación aplicada y la formación en la optimización de procesos empresariales a través de un espacio de "interacción permanente", según han explicado el rector, Teodomiro López, el director de la Cátedra, José Manuel Núñez, y el CEO de OPPLUS, Pablo Benavides, durante la presentación de la misma.

Denominada ‘Cátedra OPPLUS: Impacto de la Capacitación de Procesos’, se buscará optimizar procesos empresariales y tender puentes entre académicos, estudiantes y profesionales de Opplus para que puedan desarrollar proyectos conjuntos, compartir conocimientos y generar soluciones prácticas a desafíos reales del sector empresarial.

Esta nueva iniciativa busca fortalecer el "talento local, promover la transferencia de conocimiento hacia la industria y contribuir al crecimiento económico y la competitividad de Málaga" y su entorno, según han detallado desde la UMA.

La cátedra contará con un presupuesto de 40.000 euros para los próximos dos años, que se destinará a promover proyectos conjuntos que fortalezcan la conexión entre el conocimiento académico y las necesidades del tejido productivo.

Entre las principales líneas de actuación de la cátedra se encuentran la organización de actividades formativas y divulgativas, el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, y la promoción del talento universitario a través de iniciativas que faciliten la transferencia de conocimiento hacia la empresa y viceversa en el ámbito de la optimización de procesos.

Equipo multidisciplinar

Además, cuenta con un equipo multidisciplinar que proviene de diferentes disciplinas y facultades, como Económicas, Ingeniería, Informática o Marketing y Gestión.

Por su parte, el CEO de Opplus se ha centrado en los pilares de esta nueva iniciativa: formación, investigación, transferencia y vocación empresarial.

También ha señalado que la cátedra “supone un punto de encuentro entre el conocimiento y la acción; una iniciativa que pasará las ideas a la acción y que contribuirá a crear y retener talento local”. “El talento solo tiene sentido cuando se comparte”, ha concluido.

En este sentido, el rector se ha felicitado por esta nueva muestra de la colaboración público-privada, y ha recordado que la UMA es líder en creación de cátedras, con cerca de 60. “Es muy importante trabajar con una empresa tan potente y que ha sido creada aquí, en Málaga”, ha apuntado.