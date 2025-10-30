GIOYA celebra su Día de la Inspiración 2025 en Fuengirola

Varios de los participantes en esta ceremonia.

GIOYA Higher Education Institution conmemoró su GIOYA Celebration Day 2025 en el Higuerón Hotel Curio Collection by Hilton y en The Embassy – Training Center de Fuengirola.

El acto inaugural corrió a cargo del Senado Académico de GIOYA, presidido por el profesor Maurits Van Rooijen y Francesco Cappè.

Durante la sesión, se destacó la importancia de la educación como motor de transformación y la responsabilidad de formar líderes éticos y visionarios en un mundo cambiante.

Al caer la tarde, la celebración adquirió un tono festivo con la Ceremonia de Graduación y Cena de Gala, donde se honró a los egresados de los programas internacionales en Administración de Empresas y Emprendimiento, en doble titulación con la Universidad de Turín.

Un momento del acto.

Participaron profesionales de sectores del lujo, la banca, la manufactura y la cooperación internacional, pertenecientes a compañías como Swarovski, Michelin o Intesa Sanpaolo.

Entre las figuras invitadas destacaron Evarist Bartolo, exministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Malta y nuevo presidente del Comité de Ética de GIOYA; el profesor Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas; y representantes de la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, consolidando la conexión entre GIOYA, la academia y la innovación social.

Un momento especial fue el reconocimiento a Evarist Bartolo, quien recibió el GIOYA Special Recognition Award, símbolo del compromiso de la institución con el liderazgo responsable y el servicio público.

También se destacó la participación del Instituto de las Naciones Unidas para Formación e Investigación (UNITAR), representado por Alex Mejía y el embajador Luis Gallegos, quienes otorgaron los Certificados UNITAR–CIFAL Global Network a diez participantes, reafirmando la alianza entre GIOYA y el sistema de formación de Naciones Unidas.

“Educación no es solo conocimiento, sino transformación; la valentía de conectar lo que aprendemos con lo que el mundo realmente necesita”, afirmó en su mensaje de cierre Francesco Cappè.