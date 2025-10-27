Los estudiantes malagueños se manifiestan este martes, 28 de octubre, contra el acoso escolar: "¡No te olvidaremos, Sandra!"

Las claves nuevo Generado con IA Estudiantes malagueños participan en una huelga estudiantil nacional contra el acoso escolar, motivada por el suicidio de Sandra Peña, una joven víctima de bullying. La manifestación en Málaga tendrá lugar en la plaza de la Constitución y busca visibilizar el sufrimiento silencioso de muchos alumnos y exigir responsabilidades a centros escolares e instituciones. El Sindicato de Estudiantes pide más apoyo psicológico en colegios y una educación pública sin discursos de odio, destacando la importancia de la salud mental colectiva. La Fiscalía de menores investiga el caso de Sandra Peña, con líneas centradas en las acosadoras y la respuesta del colegio, tras denuncias previas de la madre de la menor.

Este martes, 28 de octubre, los estudiantes malagueños están llamados a secundar una huelga estudiantil convocada a nivel nacional para reivindicarse contra el acoso escolar. A partir de las 12.00 se han organizado concentraciones y manifestaciones en diferentes puntos de España, en el caso de Málaga, será en la plaza de la Constitución.

Con la concentración, impulsada por el Sindicato de Estudiantes tras el fallecimiento de Sandra Peña, la joven sevillana que se quitó la vida víctima de acoso escolar en su instituto. En su comunicado, el sindicato expresa que “la pérdida de Sandra se pudo haber evitado”, señalando tanto a la dirección del colegio Irlandesas de Loreto como a la Junta de Andalucía por no haber actuado ante las denuncias de los padres.

La movilización, que secundarán estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, dicen, busca visibilizar el sufrimiento que muchos alumnos padecen en silencio y quieren exigir responsabilidades a los centros escolares, pero también a las instituciones. Así, piden más apoyo psicológico en los colegios y que la educación pública esté libre de discursos de odio.

La huelga abarca a estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, y tiene como eje central la denuncia del bullying, la falta de apoyo psicológico en los centros y la defensa de una educación pública libre de discursos de odio.

"Alzar la voz contra el bullying y proteger nuestra salud mental no es algo individual, es una lucha colectiva. Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro", afirman desde el sindicato en un comunicado.