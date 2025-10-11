La UMA inicia un proyecto para simplificar la carga administrativa asociada a la docencia y la investigación

La Universidad de Málaga ha puesto en marcha un nuevo proyecto que busca fomentar una burocracia "más ágil" en la institución. El plan tiene como objetivo simplificar la carga administrativa asociada a la docencia y la investigación, según detallan desde la UMA.

Este nuevo proyecto, denominado ‘Hagámoslo fácil’ está impulsado por un equipo de Personal Docente Investigador (PDI) y de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), coordinado por el profesor de Ciencias Políticas Sebastián Escámez.

Asimismo, está respaldado por la Secretaría General de la Universidad de Málaga y el Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica.

Esta semana ha comenzado la escucha del personal docente investigador a través de una encuesta, con la que se pretende identificar las gestiones administrativas que se perciben como más complejas, gravosas o inútiles, "así como proponer reformas que hagan la burocracia más ágil", según detallan.

Previamente a esta acción, a finales del curso pasado, los profesores del Área de Sociología Rafael Grande y Verónica de Miguel desarrollaron grupos de discusión con diferentes perfiles docentes.

Con la información recopilada, el siguiente paso es elaborar propuestas de reforma, en colaboración con el PTGAS implicado en la gestión de los trámites identificados como problemáticos.

Para ello, se contará con el jurista Manuel Moreno Linde, los informáticos Joaquín Canca y Francisco José Jaime y la ingeniera industrial Carmen Pardo.

El objetivo es lograr simplificar, "sin menoscabo de garantías ni de la fluidez", la gestión burocrática en su conjunto.

‘Hagámoslo fácil’, según sus promotores, responde a la idea de la universidad como laboratorio de excelencia en organización del trabajo, gobernanza democrática, cuidado de la salud, solidaridad y sostenibilidad.

"La aspiración es contribuir a una UMA que, investigando sobre su propia organización, se convierta en referente para otras administraciones públicas, empresas y organizaciones", aseguran.