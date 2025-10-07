Novaschool Añoreta se une a la élite de centros Microsoft en Málaga: solo cuatro colegios cuentan con este sello

El colegio internacional Novaschool Añoreta es ahora uno de los cuatro centros de la provincia de Málaga que ostenta un reconocimiento exclusivo de Microsoft en el ámbito educativo: Showcase School, destinados a los que lideran la transformación digital, "combinando innovación pedagógica con tecnología avanzada".

Este colegio malagueño, ubicado en Rincón de la Victoria, se suma a los 35 centros españoles que ya cuentan con esta acreditación.

El centro cuenta con 50 docentes acreditados como Microsoft Innovative Educator Expert (MIE Expert), un reconocimiento que distingue a aquellos profesores que integran la tecnología de manera innovadora en sus aulas. Estos educadores destacan en el uso de herramientas de Microsoft y actúan como referentes para otros docentes, compartiendo buenas prácticas y experiencias.

Este reconocimiento de Microsoft acredita a Novaschool Añoreta como referente en la integración de la tecnología en el aula y en la preparación de su alumnado para los retos del siglo XXI, según han indicado en un comunicado.

Formar parte de esta red global permite acceder a recursos especializados, soporte exclusivo de Microsoft, visibilidad internacional y la posibilidad de compartir buenas prácticas con colegios de referencia de todo el mundo.

Además, conlleva la adopción del Marco de Transformación Educativa de Microsoft (ETF), un modelo que guía a los centros en procesos de innovación sostenible, liderazgo digital y desarrollo de competencias del alumnado.

Al convertirse en Microsoft Showcase School, Novaschool Añoreta se integra en una comunidad global de alrededor de 600 centros en todo el mundo que comparten experiencias, proyectos y buenas prácticas de innovación educativa.

Esta red tiene como objetivo preparar a los alumnos "para un futuro complejo y global, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la competencia digital".

La obtención de esta acreditación ha sido posible gracias al acompañamiento de ICONO, partner tecnológico educativo 360º en España y Global Training Partner de Microsoft. Durante el último curso, ICONO desarrolló un plan pionero de formación en Inteligencia Artificial aplicada a la educación, con especial atención a Microsoft Copilot, en el que participó todo el claustro docente.

Gracias a esta formación, el profesorado adquirió competencias clave para incorporar las últimas tendencias tecnológicas en el aula. Además, muchos docentes iniciaron su certificación como Microsoft Innovative Educator (MIE) Trainer y avanzan hacia la categoría MIE Expert, integrándose en una comunidad global de más de 30.000 educadores reconocidos por Microsoft.

El Grupo Educativo Novaschool cuenta ya con 11 centros educativos de carácter internacional en Málaga, Granada, Almería, Valencia y Lanzarote.