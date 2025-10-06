La procedencia de los estudiantes de la Universidad de Málaga: predominio andaluz curso tras curso

A la hora de elegir estudios, la Universidad de Málaga sigue siendo una universidad de cercanía para los residentes en la provincia. Así lo reflejan los datos del Portal de Transparencia de la UMA, que recoge un análisis de los estudiantes de nuevo ingreso hasta el curso 2023-2024, el último completado.

En este año académico ya cerrado y con cifras definitivas, la UMA acogió a 33.083 estudiantes de grado y máster, y registró 6.645 egresados. La movilidad internacional mantuvo su vitalidad con 1.226 estudiantes entrantes y 2.172 salientes, para un total de 11.471 participantes.

Con 7.437 plazas ofertadas de grado en el año 2023/2024, se gestionaron 9.106 nuevos ingresos y una matrícula total de 29.655. En máster, se ofertaron 2.574 plazas, con igual número de estudiantes de nuevo ingreso y 3.448 matriculados.

Según los datos consultados en el Portal de Transparencia de la UMA, las cifras dejan ver el predominio de las provincias andaluzas como principales fuentes de alumnado, especialmente de Málaga.

En el curso 23/24, la provincia malagueña aportó 8.154 estudiantes de grado y máster. En segundo lugar, aunque a gran distancia, se sitúan Córdoba (338), Cádiz (250), Granada (224), Jaén (215), Sevilla (149) y Almería (182). Huelva cierra el bloque andaluz con 36 alumnos.

Tras las provincias andaluzas se sitúan las ciudades autónomas de Melilla con 58 estudiantes y Ceuta con 41, así como Murcia y Madrid, también con 41 cada una.

Destacan también los aportes de las Islas Canarias: Las Palmas con 45 y Santa Cruz de Tenerife con 29, y de otras provincias de Castilla-La Mancha (Ciudad Real con 46, Toledo con 22 y Albacete con 13).

Le sigue Comunidad Valenciana (Alicante con 20, Castellón con 5 y Valencia con 11), Extremadura (Badajoz con 46, Cáceres con 21) y Castilla y León (destacando Burgos con 10, Soria con 6 y Valladolid con 9),

Las provincias gallegas presentan cifras bajas, con A Coruña sumando 15, Ourense 3 y Lugo solo 1. Cataluña aparece especialmente por Barcelona (14). Otras aportaciones discretas llegan de Navarra (10), La Rioja (6), Cantabria (14), las Islas Baleares (10), y del País Vasco (Álava con 8, Gipúzcoa con 11 y Vizcaya con 8).

Finalmente, existen provincias cuya aportación es mínima, entre 1 y 5 estudiantes, como Lleida, Tarragona, Lugo, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora, Ávila, Guadalajara y Ourense.

Málaga, siempre muy por encima del resto, ha sostenido cifras por encima de los ocho mil nuevos estudiantes durante los últimos años. Córdoba y Granada, junto a Cádiz, Jaén, Sevilla y Almería, configuran el núcleo ampliado de procedencia.

Las demás provincias y comunidades autónomas quedan en clara minoría, y en algunos casos incluso ausentes, ya que solo aparecen en la estadística aquellas desde las que al menos un estudiante ha accedido a la UMA, lo que conlleva que no todas las provincias españolas estén representadas en los registros anuales.

Internacionales

Junto a los alumnos nacionales, la UMA acoge cada año a estudiantes internacionales de nuevo ingreso. El país con mayor número de estudiantes extranjeros es Marruecos, sumando un total de 158 estudiantes en el 23/24, seguido por Colombia con 115 estudiantes. Italia destaca también con 74 alumnos matriculados.

Otros países con una presencia significativa son Venezuela y China, ambos con 43 estudiantes cada uno, mientras que Rumanía aporta 42 nuevos alumnos. Perú y Argentina también forman parte de este grupo destacado, con 35 y 57 estudiantes respectivamente. Alemania cuenta con 28 estudiantes y Ucrania y México, empatados, suman 26 cada uno.