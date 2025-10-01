Así son las titulaciones que la UMA quiere implantar hasta 2028: nuevos grados y másteres interuniversitarios

La Universidad de Málaga ampliará en los próximos años su oferta de titulaciones según la programación prevista por la Junta de Andalucía para el periodo 2025/2028. Entre estos nuevos estudios se encuentran grados, másteres y enseñanzas interuniversitarias, y deben ser verificados por el Ministerio de Educación.

En Andalucía se contempla la implantación de 188 títulos hasta 2028. En el caso de la Universidad de Málaga, este curso se han incorporado siete titulaciones, que se concretan en seis másteres y un doctorado.

De esa oferta, cuatro másteres están coordinados por la propia universidad y ofrecen formación en Ciberseguridad, en Estudios Avanzados en Trabajo Social, en Tecnologías para el Mundo Conectado y en Derecho Digital. Este último tiene carácter interuniversitario y también será impartido por los campus de Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén.

En cuanto a las enseñanzas interuniversitarias que no coordina pero que también oferta este curso, destacan el máster en Gestión Administrativa (conjunto con la Universidad de Jaén), el máster en Materiales Avanzados (junto con las universidades de Valencia, la Politécnica de Valencia, Autónoma de Madrid, Alicante, Barcelona, Castilla-La Mancha, Santiago de Compostela y Zaragoza) y el programa de doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (interuniversitario con las universidades de Sevilla y Alcalá).

Asimismo, la Consejería de Universidades ha aprobado recientemente la revisión de la programación universitaria para los próximos cursos en la UMA. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge los cambios, actualizaciones y nuevas incorporaciones en los títulos de grado, máster y doctorado previstos para implantación, modificación o supresión hasta 2028.

Cambio de fecha

Algunos de los títulos previstos modificarán su fecha de implantación, ajustándose así a las nuevas necesidades académicas y criterios de calidad universitaria.

Entre los másteres que cambian su fecha de inicio, destacan el Máster Universitario en Biotecnología y Biología Vegetal, cuya implantación será en el curso académico 2026-2027, y el Máster en Bioinformática, Aplicación de Supercomputación e Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Vida, que se impartirá a partir de 2027-2028.

El Máster en Dirección de Proyectos y el de Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos también se posponen hasta el curso 2026-2027, mientras que el Máster en Comunicación Política, Institucional y Organizaciones y Movimientos Sociales se prevé para 2027-2028.

Por otro lado, el Máster Universitario en Diseño Industrial pasa a denominarse Diseño Industrial e Innovación, que incluye colaboración con la Universidad de Cádiz (coordinadora) y la de Almería. Su implantación se retrasa hasta el curso 2027/28.

También se suprimen y sustituyen titulaciones para actualizar la oferta, como sucede con el Máster Universitario en Intervención e Investigación Logopédicas que, hasta ahora, se ofertaba en colaboración con la Universidad de Chile y ahora será conjunto con la Universidad de La Laguna a partir de 2027-2028.

La programación aprobada para la UMA incluye además la implantación de nuevos títulos como el Máster en Gestión Integral del Patrimonio, Paisaje, Territorio e Innovación Tecnológica, también previsto para el curso 2027-2028.

Todos estos títulos están condicionados todavía a la verificación ministerial y a la disponibilidad de recursos económicos y administrativos para su puesta en marcha en las fechas indicadas.

Proceso de verificación

Además de estos títulos que ya pasan a la verificación ministerial, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha autorizado el proceso de verificación de los planes de estudio de tres nuevas titulaciones de la UMA, con vistas a su incorporación definitiva a la oferta académica prevista para el curso 2026/2027.

En el apartado de grados, la UMA tendrá uno relacionado con la Inteligencia Artificial y la Analítica de Mercados, mientras que, de los másteres analizados, uno de ellos, el de Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales (Mudant), tiene un carácter interuniversitario, ejerciendo la UMA de coordinadora y que impartirá junto a la Universidad de Sevilla.

También ha presentado el máster en Investigación e Innovación en Educación Física. Estos tres títulos se incluyen en el mapa global aprobado para la Universidad de Málaga, que se compone de 25 nuevas formaciones universitarias.