La Universidad Alfonso X el Sabio abre sus puertas en Málaga: más de 400 estudiantes cursarán sus grados

La Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum ha inaugurado el curso 2025-2026 y oficialmente sus clases comenzarán el próximo lunes 29 de septiembre. Más de 400 jóvenes cursarán alguno de los grados que han ofertado.

Las puertas de este nuevo campus ya están abiertas. En palabras de su rector, Luis Couceiro, este campus “está conectado”. Las aulas “son visibles desde cualquier punto, lo que permite una conexión con la tecnología y una tecnología aplicada al servicio de las personas”.

El objetivo de este diseño es también que todo esté “relacionado con la investigación y las empresas que es lo que garantiza la empleabilidad de los estudiantes” que son “su “prioridad”, ya que son “el motivo y el motor de nuestra existencia. Sois la primera promoción de la UAX Mare Nostrum, podéis estar muy orgullosos”.

En cuanto a las titulaciones, ha destacado que se dividen en tres facultades que son la de Salud y Deporte, la de Arte y Diseño y la de Tecnología. Su intención es seguir creciendo. Para ello “lucharemos y trabajaremos para que cada vez haya más estudiantes acompañándonos y más titulaciones que se vayan haciendo eco del entorno”.

En la Facultad destinada a la Salud y Deporte se ofertan grados en Fisioterapia, Nutrición, Farmacia, Odontología, Biomedicina, Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y Deporte.

En la Facultad de Negocio y Tecnología habrá grados de Análisis de Datos y Computación e Inteligencia Artificial. En la de Arte y Diseño ofertan un grado en Diseño Industrial y otro de Diseño de Videojuegos.

A esta oferta se suman los másteres en Fisioterapia Deportiva, en Ortodoncia, en Dirección y Gestión Sanitaria, en Urgencias, Emergencias y Críticos, en Gestión de la Cultura, el Deporte, los Medios y el Entretenimiento.

En este día de “celebración, futuro y compromiso”, también ha estado presente el presidente de la UAX, Jesús , que durante su intervención ha asegurado que este viernes es un día histórico porque la UAX Mare Nostrum “es la primera universidad privada presencial y online en abrir sus puertas en la ciudad de Málaga”.

“Málaga ya no es solo un destino turístico de prestigio, sino una ciudad de referencia y emergente en cultura, innovación y emprendimiento”, según Núñez que ha hecho hincapié en la importancia de “ampliar nuestros programas para anticiparnos y dar respuesta a las necesidades de un ecosistema cada vez más global y necesitado”.

Lección Inaugural de Rafael Garés

El encargado de realizar la Lección Inaugural ha sido el malagueño Rafael Garés, rector de la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de dicha universidad.

Durante su intervención, Garés ha reflexionado sobre la ciencia y cómo a lo largo de la historia ha revolucionado la vida de todo el mundo. Entre esas proezas ha destacado el impacto de la vacuna, la introducción de la anestesia o los rayos X.

“En España el primer centro de radiología se creó en el Hospital Civil de Málaga y fue pionero en trasladar los rayos X a la práctica clínica”, ha añadido.

Además, también ha hablado sobre la genómica y su historia que comenzó en un laboratorio en Cambridge en 1953, donde él mismo ha estudiado. “Abrió un gran sueño en la ciencia y en la humanidad al descubrir lo que estaba escrito en nuestro ADN”, ha señalado.

Profesores de la Universidad Alfonso X el Sabio de Málaga. Paula Tejada

Las técnicas de secuenciación se han ido desarrollando a lo largo de la historia. A finales del siglo XX se comenzaron a desarrollar metodologías "la industria privada, que lo que han hecho ha sido aumentar la potencialidad de la capacidad de secuenciación hasta límites increíbles, y sobre todo, abarcar el precio de obtener la secuencia de un genoma completo", ha explicado.

El desarrollo ha sido tal que en la actualidad esta técnica es accesible, fácil y rutinaria y "es posible obtener la secuencia del genoma con cierta particularidad de cada uno de nosotros".

Eso sí ha hecho hincapié en que "no existen enfermedades sino pacientes", ya que " la enfermedad puede ser una, pero lo que es singular es para cada uno. Si nosotros desarrollamos la sintomatología de una forma diferente, con lo cual el tratamiento, si se pudiera ajustar a lo que es la respuesta del propio diagnóstico, sería muchísimo más eficiente".

Por ello, ha concluido remarcando que el mejor invento de todos los tiempos es la silla porque "al paciente hay que sentarlo primero en una silla y escucharlo" para después tratarlo.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado que UAX Mare Nostrum “nace hoy después de un largo proceso y viene a enriquecer la oferta educativa de Málaga".

Asimismo, ha hecho hincapié en que en la ciudad hay sitio para tanto universidades privadas como públicas. “No hay que tener recelos a lo privado. Yo apuesto por la convivencia y que algún día saquen proyectos juntos”, ha añadido.

Por otro lado, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Universidades en Málaga, Miguel Briones, ha apuntado que con la incorporación de universidades privadas a la oferta educativa “conseguiremos que Málaga no solamente siga siendo atractiva, sino que alcance a ser un referente en cultura, tecnología y educación”.

La UAX estará terminada para verano de 2026

Cabe recordar que, según explicó el rector de la UAX Mare Nostrum hace unos meses, la universidad privada comienza el curso de manera incompleta, ya que el compromiso asumido con el Ayuntamiento es que el campus en su totalidad esté terminado y listo para entrar en servicio antes del verano de 2026.

Una vez que el centro educativo esté terminado, tendrá la posibilidad de dar respuesta a unos 4.000 alumnos. El coste estimado de la formación puede rondar los 10.000 euros y generará unos 750 empleos, de los cuales 250 serán de profesores.

El campus está marcado por su sostenibilidad con unos 27.000 metros cuadrados construidos. En el mismo se apuesta por las energías renovables, siendo un referente en el diseño arquitectónico que dispondrá de modernas instalaciones con aulas conectadas entre sí que fomentarán el trabajo colaborativo y el aprendizaje práctico.