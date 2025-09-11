Las familias del colegio Domingo Lozano de Málaga afrontan un nuevo curso fuera del centro: "Pedimos celeridad"

Los alumnos del colegio Domingo Lozano de Málaga capital inician un nuevo curso escolar en la misma situación en la que llevan desde diciembre de 2023: divididos entre dos centros y a la espera de conocer si sus aulas podrán ser rehabilitadas.

Los importantes desperfectos de este colegio de Carranque, construido en 1968, llevaron a su clausura completa, y sus más de 200 estudiantes acuden desde entonces a los centros Ciudad de Popayán (a 220 metros) y al CEIP Luis Braille (a 1,1 kilómetros del Domingo Lozano).

Los alumnos de 3 años hasta tercero de Primaria acuden al Ciudad de Popayán, mientras que los estudiantes de cuarto hasta sexto de Primaria reciben sus clases en el Luis Braille. Según explican representantes de la Asociación de Familias y Alumnado Los Naranjos (Domingo Lozano) una de las principales reivindicaciones es conseguir la unificación de todos los alumnos.

Al igual que el curso anterior, la Junta proporciona durante el curso el transporte para los estudiantes que viven más alejados del Luis Braille. Se realizan tres viajes al día: a las 9 de la mañana, a las dos de la tarde y a las tres y media para los alumnos con comedor.

Una de las principales dificultades es la falta de espacios propios en los centros en los que están destinados, una situación "complicada" ya que hay que poner de acuerdo a tres comunidades educativas (Domingo Lozano, Ciudad de Popayán y Luis Braille).

Actualmente, las familias se encuentran a la espera de conocer las claves del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación estructural del Domingo Lozano, que la Gerencia de Urbanismo adjudicó a la empresa Cemosa.

Este documento concretará si finalmente el edificio puede rehabilitarse o por el contrario es necesario construirlo de nuevo al completo.

Según han indicado desde la Ampa, esta redacción terminará "en las próximas semanas" y se podrán conocer los detalles de la futura obra. "Es lo que queremos, que la situación se resuelva lo antes posible y poner fechas y plazos".

Desde que el centro se encuentra clausurado, se han perdido unos 50 estudiantes, tal y como detallan. "Éramos un centro de dos líneas, y cuando los niños terminan sexto de Primaria, nos entra solo una nueva".

Reformas

A esta situación se le suman los problemas que existen en los colegios en los que ahora están destinados, como es el caso del Ciudad de Popayán, que también cuenta con más de 40 años de antigüedad.

El gimnasio tuvo que ser cerrado tras la aparición de grietas y otros desperfectos, y este septiembre comenzarán las obras de rehabilitación, con una duración de cinco meses. "Estamos bastante apretados. Tanto las familias como los profesores, que tienen que estar con sillas de un lado para otro", subraya una representante de la Ampa.

En este sentido, buscan "normalidad y calidad educativa". "Pedimos celeridad y más compromiso, hay mucha incertidumbre", señalan.

Para la Asociación de Familias, el objetivo final es poder volver al Domingo Lozano. "Tenemos esperanza de que se rehabilite, apostamos por este centro. No se ha perdido el alma del colegio, es el del barrio, es parte de nuestra historia".