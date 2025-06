Andrea Moreno, la joven con la mejor nota de la PAU 2025 en Málaga: "Me ha pillado de sorpresa, no me lo podía creer"

13,970 sobre 14. Es la mejor nota de la provincia de Málaga en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que sale desde un instituto de Ronda, el IES Pérez de Guzmán.

Andrea Moreno es la estudiante que ha conseguido la calificación más alta este 2025, una noticia que le ha pillado de sorpresa mientras disfruta del viaje de fin de curso junto a sus compañeros en Mojácar.

"Me ha pillado de sorpresa, he estudiado pero no me podía creer que fuera la mejor nota", cuenta la joven a este periódico.

Esta mañana, el rector de la UMA, Teodomiro López, se ha puesto en contacto con Andrea para comunicarle que había conseguido la mejor calificación de toda la provincia de Málaga. "Yo al principio no quería ni ver las notas. La han visto mis padres primero", comenta.

Según han detallado desde la UMA, su nota media del expediente de Bachillerato ha sido de 10, y posteriormente, en la Prueba de Acceso a la Universidad, ha obtenido una calificación de 9,975, lo que suma un total de 13,970 sobre 14. "Estoy muy contenta", asegura.

Con esta nota, Andrea puede acceder a la carrera que quiera, aunque explica que no tiene clara la elección.

"Todavía no sé qué estudiar. Una de mis preferencias es el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Málaga", detalla la rondeña de 17 años, que cumple la mayoría de edad en octubre.

Precisamente, este doble grado es el que ostenta la nota de corte más alta de la UMA, con un 13,49. "Quiero quedarme en Andalucía, si no voy a Málaga tampoco descarto cambiar de aires y elegir universidad en Sevilla o Granada", cuenta Andrea.

La joven, que ha estudiado el Bachillerato de Ciencias en su rama tecnológica, ha sacado una calificación de 10 en todos los exámenes de la PAU, menos en Matemáticas, donde la nota ha sido de 9,9.

Un expediente intachable para el que asegura que hay que dedicar "horas de estudio" pero siempre manteniendo momentos de desconexión con amigos.

"De Matemáticas y Física salí con buenas sensaciones, porque son las asignaturas que más me gustan y las que se me dan mejor, pero de Historia de la Filosofía y Lengua y Literatura no salí tan convencida", recuerda la joven, que cumple la mayoría de edad en octubre.

Notas

Después de una semana de nervios e incertidumbre, el 92,56% de los estudiantes malagueños que se presentaron a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia han aprobado la Selectividad, según los primeros datos de la UMA que se han hecho públicos este jueves.

El porcentaje de aprobados ha bajado ligeramente este año, ya que el pasado superó las pruebas el 97,63% de los presentados, lo que supone un 5 por ciento más.

En la convocatoria de junio se examinaron finalmente 8.924 alumnos. Del total, 1.341 accedieron a las pruebas de admisión, que son las asignaturas que ponderan para subir nota.