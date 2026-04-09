Las cofradías de la Semana Santa de Málaga crecen un año más: aumentan las filas de penitentes un 8%

Las claves nuevo Generado con IA Las cofradías de la Semana Santa de Málaga han aumentado un 8% el número de penitentes respecto a 2025, llegando hasta el 11% en Domingo de Ramos y Lunes Santo. Algunas cofradías han tenido que formar a sus nazarenos en filas de tres y cuatro debido al incremento de participantes, como ocurrió en Cautivo y El Rico. Lunes y Jueves Santo fueron los días más multitudinarios, con gran presencia de público y situaciones de ocupación del espacio con sillitas y mantas en las calles. La Agrupación de Cofradías ha hecho un llamamiento para que los asistentes recojan su basura tras las procesiones, ante la acumulación de residuos en el Recorrido Oficial.

Cielos despejados, todas las cofradías en la calle, siendo el Lunes y el Jueves Santo los días más multitudinarios y con más penitentes en cada uno de los cortejos. Así ha resumido José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, la Semana Santa 2026.

Ese aumento de los nazarenos y penitentes en cifras es un 8% mayor con respecto a los de 2025, llegando hasta el 11% del incremento de las filas en Domingo de Ramos y el Lunes Santo.

Esta situación ha derivado en que algunas cofradías pusieran en filas de tres e incluso de cuatro a sus nazarenos durante su recorrido. Eso ocurrió, por ejemplo, en Cautivo, que estuvieron en filas de tres, o en El Rico el Miércoles Santo, que puso a sus nazarenos en filas de cuatro después del Recorrido Oficial.

Para Garín esto es "una solución generosa, coyuntural y no es a lo que aspiramos". Por ello, considera que las cofradías saben que deben llevar a sus nazarenos "lo más agrupados posible" para que estas situaciones sean el último recurso.

Además, también invita a las hermandades a dialogar para encajar los cortejos. Por lo que podrían analizar sus tiempos de paso y repartir los minutos para que todos puedan realizar su Estación de Penitencia adecuadamente.

En caso de no llegar a ningún punto la solución sería alargar poco a poco la duración de las procesiones, haciendo que la jornada acabe más tarde.

Lunes y Jueves Santo, los días con más público

El hecho de que los días con más público hayan sido el Lunes Santo y el Jueves Santo no es ningún misterio, pero el presidente de la Agrupación lo ha confirmado este miércoles asegurando que en ambas jornadas se desarrollaron sin ningún problema.

Eso sí, las sillitas plegables se podían observar en muchas calles de la capital, sobre todo, en la zona de Cisneros y Especerías.

Ante esta situación Garín entiende que haya personas que se coloquen en zonas donde vayan a pasar el 80% de las cofradías, pero "si te llevas un sillón de playa y una nevera ya ocupas más espacio y eso no es solidario ni tampoco unipersonal".

Desde la Agrupación de Cofradías "poca cosa podemos hacer" más que escuchar a las cofradías cuando analicen esta Semana Santa.

Eso sí, remarca que "las acampadas en el suelo son llamativas y sorprendentes. Además, echar una manta al suelo y ponerse ahí es más peligroso y tiene su riesgo porque hay posibilidad de aplastamiento".

Basura en el Recorrido Oficial

Por otro lado, Garín ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que acuden a las sillas del Recorrido Oficial durante la Semana Santa a tirar su basura debido a la acumulación de residuos en los asientos que los trabajadores de la Agrupación se encontraron al recoger las sillas cada día.

"La empresa de limpieza suele dar bolsas para que se echen los residuos, pero después las bolsas se quedan en la silla", sostiene el presidente que invita a la ciudadanía a que "cuando terminen con sus bolsas se las lleven a cualquier contenedor para que no tengamos problemas" porque los trabajadores hay veces que "se encuentran con un volumen de basura que no saben muchas veces ni cómo gestionar".