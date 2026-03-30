La startup Internal·IA convierte Málaga en pionera en el reconocimiento de tronos con Inteligencia Artificial

El asistente artificial con el que informarse sobre la Semana Santa de Málaga. Internal·IA

Las claves nuevo Generado con IA La startup malagueña Internal·IA ha desarrollado un sistema de reconocimiento visual por inteligencia artificial para identificar tronos, cofradías e imágenes procesionales durante la Semana Santa de Málaga. El usuario puede enviar una foto por WhatsApp y recibir en segundos información detallada sobre la cofradía, recorrido, horario y ubicación en tiempo real gracias al sistema GPS integrado. La herramienta incluye datos de aparcamiento, cortes de tráfico, líneas de autobús y previsión meteorológica, y está pensada tanto para malagueños como para turistas. Internal·IA surge dentro de Internalia Group y ofrece gratuitamente su asistente por WhatsApp, contando con la colaboración de Canal Málaga para acceder a vídeos en directo.

La Semana Santa ya no solo se puede ver en persona, por la televisión o a través de los vídeos que se publican en redes sociales. La de Málaga se ha convertido en la primera del mundo en contar con tecnología de reconocimiento visual por Inteligencia Artificial aplicada a sus desfiles procesionales.

El sistema, desarrollado por la startup malagueña Internal·IA, permite a cualquier persona identificar el trono que está pasando, una cofradía o una imagen procesional con solo enviar una fotografía a través de WhatsApp en ese mismo momento.

El funcionamiento es inmediato: el usuario envía una foto al asistente virtual y, en cuestión de segundos, recibe el nombre de la cofradía, la hermandad a la que pertenece, su recorrido, horario y ubicación en tiempo real mediante GPS.

Una herramienta pensada tanto para el malagueño que quiere ampliar su conocimiento como para el turista que se encuentra por primera vez ante la grandiosidad de la Semana Santa malagueña y necesita contexto, según han informado en un comunicado.

“Hemos entrenado el sistema con las imágenes titulares de todas las cofradías de Málaga. Cuando alguien envía una foto desde la calle, la IA analiza la imagen y la cruza con su base de conocimiento para devolver información precisa y contextualizada”, explica Francisco José Orellana, CEO y cofundador de Internal·IA.

El asistente no se limita al reconocimiento visual. Integra, además, seguimiento GPS en tiempo real de las cofradías, información de aparcamientos SMASSA, cortes de tráfico, líneas EMT de autobuses y previsión meteorológica, configurándose como un compañero digital completo para vivir la Semana Santa. Multilingüe y multimodal (mensaje de texto, audio o incluso una llamada por WhatsApp).

Historia de la startup malagueña

Internal·IA, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, nace como startup dentro de Internalia Group, compañía tecnológica fundada hace más de dos décadas con presencia en más de 15 países y especializada en soluciones digitales para operadores de telecomunicaciones e instituciones públicas.

Esa trayectoria permite a Internal·IA combinar la agilidad de una startup con la solidez de un grupo consolidado para llevar la inteligencia artificial conversacional al ámbito municipal, turístico y de hostelería.

El asistente está disponible de forma gratuita a través de WhatsApp en el teléfono 951 44 83 70 y cuenta con la colaboración de Canal Málaga como media partner oficial, con la incorporación de los enlaces a los vídeos de las retransmisiones en directo que ofrece el medio local.