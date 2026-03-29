Horarios y recorridos del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026

Las imágenes de un Domingo de Ramos pleno en Málaga Amparo García

Las claves nuevo Generado con IA El Domingo de Ramos de la Semana Santa de Málaga 2026 contará con nueve procesiones que recorrerán diferentes puntos de la ciudad. Las cofradías protagonistas del día son Pollinica, Lágrimas y Favores, Dulce Nombre, Salutación, Humildad, Salud, Humildad y Paciencia, Huerto y Prendimiento. Cada cofradía tiene horarios de salida, paso por la tribuna, torre sur, catedral y encierro, así como recorridos detallados para facilitar el seguimiento de las procesiones. Los itinerarios incluyen calles emblemáticas del centro histórico de Málaga y distintos barrios, permitiendo a los asistentes planificar dónde ver cada procesión.

Empieza la Semana Santa de Málaga 2026. El Domingo de Ramos ya está aquí y con él los nueve cortejos que salen a la calle desde diferentes puntos de la ciudad.

En EL ESPAÑOL de Málaga te lo ponemos fácil y te dejamos a continuación todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada esta primera gran jornada de la semana. Pollinica, Lágrimas y Favores, Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia, Humildad, Salud, Huerto y Prendimiento son las cofradías que realizarán hoy su estación de penitencia.

Pollinica

Ilusión, alegría y muchos niños | La procesión de Pollinica, en imágenes Francisco Hinojosa

Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada a Jerusalén, María Santísima del Amparo y San Juan Evangelista (Pollinica).

Iglesia de San Agustín (Centro).

Salida: 09.50 horas

Tribuna: 12.00 horas

Torre Sur: 14.00 horas

Catedral: 14.10 horas

Encierro: 16.15 horas

Recorrido: Casa Hermandad, Parras, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Guerrero, Dos Aceras, Plaza San Pedro Alcántara, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustin, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Montaño, Plaza de Montaño, Guerrero, Gaona, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras y Casa Hermandad.

Lágrimas y Favores

Banderas, con su virgen de Lágrimas y Favores un año más. EFE Jorge Zapata

María Santísima de Lágrimas y Favores (RR.CC Fusionadas).

Parroquia de San Juan Bautista (Centro).

Salida: 15.00 horas

Tribuna: 16.00 horas

Torre Sur: 18.00 horas

Catedral: 18.10 horas

Encierro: 22.15 horas

Recorrido: Iglesia de San Juan, San Juan, Calderón de la Barca, Fernán González, Plaza Enrique García Herrera, Moreno Carbonero, Sagasta, Plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Plaza de la Constitución, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Larios, S.I.C.B., Cister, San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, Carretería, Puerta Nueva, Fajardo, Cisneros, Fernán González, Plaza Enrique García Herrera, Moreno Carbonero, Sebastián Souvirón, Plaza de Félix Sáenz, San Juan.

Dulce Nombre

Dulce Nombre, en su salida procesional. L. G. Pozo

Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, María Santísima del Dulce Nombre y San Francisco de Asís.

Parroquia de La Divina Pastora (Barrio de Capuchinos).

Salida: 14.15 horas

Tribuna: 16.40 horas

Torre Sur: 18.40 horas

Catedral: 18.50 horas

Encierro: 22.50 horas

Recorrido: Parroquia de la Divina Pastora, Plaza de Capuchinos, Carrera de Capuchinos, Dos Aceras, Carretería, Álamos, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía, Plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced, Madre de Dios, Montaño, Plaza de Montaño, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Plaza de Capuchinos y a su Templo.

Salutación

El trono de Salutación.

Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino Nombre de Jesús Nazareno de Salutación, María Santísima del Patrocinio Reina de los Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo.

Parroquia de San Felipe (Barrio de Capuchinos, Molinillo)

Salida: 14.30 horas

Tribuna: 17.25 horas

Torre Sur: 19.25 horas

Catedral: 19.35 horas

Encierro: 22.00 horas

Recorrido: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Ollerías, Huerto de Monjas, Ermitaño, Don Rodrigo, Convento RR.MM Carmelitas, Álvarez, Gigantes, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Carretería, Dos Aceras, Guerrero, Gaona, Plazuela Santísimo Cristo la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

Humildad

Hermandad de la Humildad. L. G. Pozo

Antigua Hermandad y Real Cofradía de Nazarenos del Santísimo Criso de la Humildad en su Presentación al Pueblo (ECCE HOMO), Nuestra Madre y Señora de la Merced y San Juan Evangelista.

Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria (Barrio de la Victoria).

Salida: 15.15 horas

Tribuna: 18.05 horas

Torre Sur: 20.05 horas

Catedral: 20.15 horas

Encierro: 23.40 horas

Recorrido: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced, Plaza del Santuario, Compás de la Victoria, Plaza de la Victoria, Altozano, Cruz Verde, Peña, Mariblanca, Álamos, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía, Plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Plaza de la Merced, Victoria, Plaza de la Victoria, Compás de la Victoria, Plaza del Santuario y Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced.

Salud

Hermandad de la Salud. Fernando Ruiz Narváez

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud.

Parroquia de San Pablo (Barrio de la Trinidad).

Salida: 16.20 horas

Tribuna: 18.50 horas

Torre Sur: 20.50 horas

Catedral: 21.00 horas

Encierro: 00.00 horas

Recorrido: Iglesia de San Pablo, Plaza de San Pablo, Zamorano, Tiro, Trinidad, Rampa de la Aurora, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad, Tiro, Zamorano, Plaza de San Pablo e Iglesia de San Pablo.

Humildad y Paciencia

Las imágenes de un Domingo de Ramos pleno en Málaga Amparo García

Venerable Hermandad Carmelita y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Humidad y Paciencia, María Santísima de Dolores y Esperanza y Nuestra Señora de la Aurora.

Parroquia de San Vicente de Paúl (Barrio de Cruz de Humilladero).

Salida: 15.35 horas

Tribuna: 19.35 horas

Torre Sur: 21.35 horas

Catedral: 21.45 horas

Encierro: 02.15 horas

Recorrido: Casa Hermandad, Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza, Pedro de Paz, la Unión, Edison, Mendívil, Eslava, Senador Francisco Román, La Serna, Ancha del Carmen, Avenida de la Aurora, Puente de la Misericordia, Linaje, Alameda Colón, Alameda Principal, Ordóñez, Prim, Plaza Arriola, Sagasta, Moreno Carbonero, Plaza Enrique García-Herrera, Fernán González, Cisneros, Especería, Plaza de la Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B, Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón,

Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, Puerta del Mar, Córdoba, Vendeja, Linaje, Puente de la Misericordia, Avenida de la Aurora, Ancha del Carmen, la Serna, Senador Francisco Román, Eslava, Medívil, Edison, la Unión, Reboul, Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza, Casa Hermandad.

Huerto

Huerto. Fernando Ruiz Narváez

Pontificia, Real Muy Ilustre Y Venerable Archicofradía Sacramental Y Seráfica De Nuestro Padre Jesús Orando En El Huerto, Nuestra Señora De La Concepción, San Juan Evangelista Y Nuestra Señora De La Oliva.

Parroquia de Los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Salida: 17.45 horas

Tribuna: 20.10 horas

Torre Sur: 22.15 horas

Encierro: 01.30 horas

Recorrido: Casa Hermandad, Plazuela Virgen de la Concepción, Padre Jorge Lamothe, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Pasillo de Santo Domingo, Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza Legión Española, San Jacinto, Puente de la Esperanza, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Atocha, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, Sagasta, Plaza Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, San Jacinto, Plaza de la Legión Española, Huerta del Obispo, Cerrojo, Padre Jorge Lamothe,

Plazuela Virgen de la Concepción y Casa Hermandad.

Prendimiento

Las imágenes de un Domingo de Ramos pleno en Málaga Amparo García

Fervorosa Y Muy Ilustre Hermandad De Nuestro Padre Jesús Del Prendimiento Y María Santísima Del Gran Perdón.

Parroquia de La Divina Pastora (Barrio de Capuchinos).

Salida: 16.30 horas

Tribuna: 21.00 horas

Torre Sur: 23.00 horas

Encierro: 01.30 horas

Recorrido: Casa Hermandad, San Millán, Plaza Maestro Artola, Miguel Bueno Lara, Alameda de Capuchinos, Plaza de Capuchinos, Capuchinos, Cruz del Molinillo, Ollerías, Carreterías, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Carreterías, Dos Aceras, Refino, Carrión, Hermosilla, San Millán y Casa Hermandad.