¿A qué huelen las cofradías? El incienso personalizado como una seña de identidad

Las claves nuevo Generado con IA Las cofradías andaluzas personalizan el aroma de su incienso como seña de identidad, con mezclas únicas para cada hermandad. El incienso y los incensarios se han convertido en productos estrella de la Cuaresma, con un notable aumento de ventas en ciudades como Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba. Crecen las ventas de capirotes, especialmente los de plástico artillera, que son más ligeros y duraderos que los tradicionales de cartón. La innovación tecnológica comienza a implantarse en el mundo cofrade, aunque la tradición sigue marcando la identidad de las hermandades.

La Semana Santa arranca un año más con las numerosas procesiones que recorren Andalucía y que, además de reflejar una de las imágenes más relevantes de la comunidad, dejan las calles llenas de un olor a incienso cada vez más personalizado, con mezclas aromáticas para cada cofradía como seña de identidad y diferenciación.

El olor que estos días se dejará notar en numerosos puntos de las ciudades y pueblos andaluces ya llena desde hace días muchos hogares, en los que también está presente el resto del año, ya que el incienso y el incensario se han convertido en "productos estrella" de la Cuaresma, según han relatado a EFE varios responsables de establecimientos dedicados a artículos cofrades de Málaga.

En los últimos años, se ha producido un repunte en las ventas de estos productos, que también se comercializan, a pie de calle, en otras ciudades andaluzas como Sevilla, Granada o Córdoba.

Cada hermandad personaliza su aroma en función de sus preferencias y elige su propio diseño de empaquetado, y lo usa tanto la cofradía como las personas afines a nivel particular.

"Hay desde inciensos más clásicos a otros más dulces con algún toquecito floral, y algunos más suaves", ha explicado a EFE el propietario de Cerería malagueña Zalo, José Ignacio Gónzalo.

El comerciante indica que tienen el incienso clásico y el Tres Reyes de la Cerería del Salvador de Sevilla, porque hay gente que es incondicional de él, además de una serie de mezclas propias.

Para realizar las combinaciones cuentan con la base de los inciensos y van añadiendo las diferentes mezclas para hacerlos personalizados, algo que les lleva un par de horas de trabajo, ha explicado.

El incienso, el carbón y el incensario de barro es lo que más piden los consumidores, con ventas que son "una barbaridad" en estas fechas, según la propietaria de Nazareno Málaga, María del Carmen Bernal.

Más capirotes

Las tiendas cofrades, además del incienso personalizado, han detectado el aumento de clientes que buscan capirotes para procesionar por primera vez en Semana Santa.

En ese aspecto, el cambio de tendencia con los años es claro, el capirote de cartón "está realmente muy en retroceso" y lo que se ha impuesto es el de artillera de plástico, que es duradero, ligero, permite que circule el aire a pesar de la tela y se adapta mucho mejor a la estructura de las cabezas, explica a EFE el historiador Elías de Mateos.

La altura de los capirotes es una característica muy particular que depende del tipo de cofradía: "Las cofradías de luto tienen una medida de 1,10 o 1,20 metros de altura, muy altos; mientras que las cofradías de barrio, son más pequeños y más cortitos", detalla el historiador Francisco Marmolejo.

"El capirote puntiagudo seguirá manteniéndose porque seguimos con la tradición desde que se inventó hace cinco siglos", afirma el experto, quien asegura que las tradiciones siguen marcando la identidad de las cofradías.

Sin embargo, la innovación tecnológica empieza a abrirse paso en la Semana Santa, ya que "la tecnología siempre ha mejorado la calidad de vida de las personas y de los cofrades", destaca Elías de Mateos.

Sobre la inteligencia artificial (IA), dice que están "empezando" con ella y todavía "tiene que dar mucho de sí en el mundo de las cofradías", un sector donde el cambio ha sido "fundamental" en los últimos años.