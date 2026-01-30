Mena rompe con su empresa de gestión de redes tras la polémica por una publicación con pestañas de una web porno

Las claves nuevo Generado con IA La Congregación de Mena ha pedido disculpas tras la publicación en redes de una captura donde se veían pestañas abiertas de una web pornográfica. El contenido fue eliminado rápidamente tras generar numerosas críticas entre los usuarios y miembros de la comunidad cofrade. La hermandad ha rescindido el contrato con la empresa externa que gestionaba sus redes sociales y ha asegurado que tomará medidas para evitar incidentes similares. El incidente ha tenido gran repercusión en el ámbito cofrade, especialmente en redes sociales.

La Congregación de Mena ha respondido públicamente a la polémica surgida en redes sociales tras la publicación, durante la noche del pasado miércoles, de una videocaptura que formaba parte de una publicación de redes sociales en la que se apreciaba que el community manager tenía abiertas varias pestañas del portal pornográfico PornHub. El contenido, que fue rápidamente eliminado, generó una oleada de críticas y comentarios entre los internautas cofrades, obligando a la corporación a emitir un comunicado oficial para aclarar lo sucedido.

En una nota informativa firmada por su hermano mayor, Ramón Gómez Díaz, la Congregación de Mena ha pedido “las más sinceras disculpas” por una publicación cuyo contenido califica de “improcedente” y que reconoce que pudo resultar “inapropiado u ofensivo”.

En el comunicado, la corporación lamenta profundamente lo ocurrido y asegura que ya se han adoptado las medidas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a repetirse, reafirmando su compromiso con una comunicación “responsable, transparente, respetuosa y alineada con nuestros valores”.

Asimismo, la hermandad ha precisado que la gestión de sus redes sociales estaba en manos de una empresa externa y que el vínculo contractual con dicha firma ha sido resuelto “en la mañana de hoy”, viernes, quedando extinguidas todas las obligaciones y derechos derivados del mismo.

Con este pronunciamiento, la Congregación de Mena trata de cerrar una controversia que ha tenido una amplia repercusión en el ámbito cofrade presente en redes sociales durante las últimas horas.