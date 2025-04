Este el único y bonito pueblo que tiene procesiones el Sábado Santo: te sorprenderá su solemnidad y encanto rural

Es Sábado Santo y siempre se dice que en Málaga esta jornada no hay procesiones. Sin embargo, se nos olvida que en un rincón bonito y especial de la provincia sí que se celebra una y, de hecho, su Semana Santa está declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y de Singularidad Turística Provincial.

Se trata de Arriate. Y allí la Semana Santa es mucho más que una tradición: es una muestra viva de cómo el pueblo, de poco más de 4.000 habitantes, se une para venerar a sus titulares pertenecientes a diferentes hermandades.

Como decíamos, Arriate ostenta un hito único en la provincia de Málaga: es el único municipio que celebra procesiones el Sábado Santo. Esta singularidad convierte al pueblo en un referente del calendario cofrade malagueño, atrayendo a vecinos, visitantes y amantes de la Semana Santa con su propuesta cargada de sobriedad, belleza y autenticidad. Desde su Ayuntamiento, destacan el atractivo del entorno natural que rodea a Arriate, una invitación perfecta para quienes buscan combinar tradición y turismo en estos días festivos.

La apuesta del municipio por consolidarse como referente cofrade se refleja también en eventos como la Feria Cofrade de la Serranía de Ronda, celebrada en febrero, que reúne a bandas, hermandades y artesanos de toda Andalucía y potencia la riqueza cultural que envuelve a esta fiesta.

Por su parte, el alcalde Francisco Javier Anet, pone en valor la profunda tradición cofrade de Arriate. Una devoción que gira en torno a cuatro imágenes sagradas: Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Santísimo Cristo de la Sangre, el Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores, protagonistas de las solemnes estaciones de penitencia.

Aunque ya solo queda uno, la Semana Santa arriateña se concentra en tres días intensos. La madrugada del Jueves Santo arranca con una procesión organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que saca a la calle a Jesús Cautivo, con las manos atadas, en un trono de alpaca plateada. Ese mismo día, al anochecer, la Cofradía de los Jesuistas realiza su segunda estación de penitencia con Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores bajo palio, en una imagen profundamente conmovedora.

El Viernes Santo, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre toma el relevo con dos tronos: el del Cristo de la Sangre, de madera labrada y dorada, y el de la Virgen de los Dolores, bajo palio y sobre un trono de alpaca plateada. Ambos recorren las calles del pueblo en un ambiente de recogimiento.

Y llega el momento más especial: el Sábado Santo al atardecer, cuando Arriate vuelve a salir a la calle en la única procesión de la provincia malagueña en esta jornada. Organizada por la Hermandad de Los Cristinos, el Santo Entierro recorre el municipio durante tres horas en una urna de cristal sobre trono dorado, meciéndose al paso solemne de los hombres de trono.

Las túnicas de cola larga, ceñidas con anchos cinturones bordados en oro y lentejuelas de colores, completan la estética única de esta Semana Santa, que se abre cada año a miles de personas gracias a la retransmisión online de sus procesiones. Una muestra más del esfuerzo del Ayuntamiento por potenciar su patrimonio cultural y atraer a quienes buscan experiencias auténticas en torno a la fe y la tradición.

Una imagen de 2024.

¿Quieres ir hoy?

Si te hemos convencido para visitar este Sábado Santo el pueblo de Arriate, apunta. La procesión del Santo Entierro de Cristo Yacente comenzará a las 19.30 horas. El motivo por el que puede salir este Sábado Santo fue porque obtuvo un permiso especial otorgado por el Obispo Ramón Buxarrais en 1989.

Itinerario

19:30 hrs: Salida de la Capilla → C/ Horno → C/ La Fuente → C/ San José → C/ Cordones → C/ Fco. Sintado → Plaza de la Constitución → C/ José Montes → C/ Ronda → C/ Marbella → C/ Málaga → C/ José Montes → Plaza de la Constitución → C/ Fco. Sintado → Plaza Juana Marín → C/ Horno

23:00 hrs aprox: Llegada a su Capilla.