Antonio Delgado, el experto en meteorología más buscado entre los cofrades, presente en la Semana Santa de Málaga

Los cofrades llevan toda la semana consultando el perfil en Twitter de Antonio Delgado, un físico de partículas que es experto en meteorología y que se ha convertido en todo un auténtico gurú para las hermandades cuando las inclemencias meteorológicas aprietan. En Málaga, la primavera está poniendo muy difícil predecir cuándo y dónde va a llover.

Esta tarde, hasta las cinco de la tarde, hay un porcentaje del 30% de probabilidad de que se registren chubascos dispersos, según la Aemet. Delgado, en su caso, ha indicado que que lo peor se espera entre las cuatro y las seis de la tarde, aunque el riesgo es bastante más débil que en otras provincias de Málaga.

Sea como sea, la ayuda de profesionales como Delgado es fundamental para todas las cofradías año tras año porque saben que personas como él trabajan con el rigor de la ciencia, pero con el corazón de un cofrade. Y para muestra, las imágenes que trascendieron en X anoche. Algunos malagueños 'cazaron' a Delgado viendo el traslado de Zamarrilla o la procesión del Mutilado, el Santísimo Cristo de la Clemencia.

Al respecto, Delgado ha explicado que ya conocía a la Clemencia, pero no ha dudado en volver a verlo en las calles de Málaga. Eso sí, este Domingo de Ramos lo está disfrutando en Sevilla, una tierra de la que no puede disfrutar tanto a lo largo del año porque trabaja en Estados Unidos. En cuanto ha llegado, ha escrito un tuit donde alegaba, con guasa, que estando en Sevilla ya le "importa un pepino la meteorología". No obstante, sigue entregado en su perfil dando sus partes a todos los que se lo piden.

En su paso por Málaga, varios cofrades le han agradecido el gran trabajo que hace por la Semana Santa andaluza e incluso le han pedido fotografías, como es el caso de Andrés, miembro de la banda de Cornetas y Tambores de la Esperanza.