El “odio” que denuncia la líder de IU en Málaga tras criticar símbolos franquistas en la cofradía de El Mutilado

La crítica que días atrás hizo la líder de Izquierda Unida en la provincia de Málaga y portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Antonia Morillas, a una cofradía de la Semana Santa por portar un estandarte con símbolos franquistas, ha generado un importante nivel de reacciones contra la dirigente política.

Así lo destaca ella misma en su cuenta oficial de la red social X. "El nivel de odio que estoy recibiendo estos días en redes, por visibilizar la exhibición de símbolos franquistas realizada por una cofradía en @malaga,da cuenta de la existencia de una derecha exaltada, negacionista, que sigue defendiendo la Dictadura", expresa, concluyendo en el mensaje: "Ladran, luego cabalgamos".

Un repaso a las contestaciones recibidas al tuit de Morillas permite leer un número amplio de mensajes críticos con la dirigente de IU. "La única que ha ladrado eres tú, analfabeta", afirma uno de los tuiteros, al que se suma otro: "Lo que no puede ser es que abras la boca por eso pero cuando son símbolos comunistas bien que callas y das saltos de alegría".

Otro de los comentarios añade: "La dictadura acabó hace muchos años, y vosotros la traéis contínuamente, estáis obsesionados. Me temo que el único sitio hacia el que cabalgáis es a vuestro propio envenenamiento, no querría estar en vuestro lugar". "Ya tienes tu minutito, de ahí el comodín Franco, así que no vayas de víctima", le espetaba otro usuario de X.

El motivo de esta reacción hay que encontrarlo en la decisión de Morillas de informar de que la Cofradía de la cofradía del Santo Cristo de la Clemencia y Santa María Madre de la Divina Providencia, conocido como El Mutilado, procesionó el pasado sábado en la capital un estandarte con símbolos franquistas.

Por este motivo, el Gobierno central ha abierto un expediente informativo para determinar si se vulnera y, si es así, en qué grado, la Ley de Memoria Democrática. "La exaltación del franquismo no cabe en democracia, tampoco durante la Semana Santa de Málaga", dijo Morillas, quien remitió al alcalde, Francisco de la Torre, un escrito "exigiendo el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que se apliquen las medidas sancionadoras que correspondan y que se actúe para que estos hechos ilegales no vuelvan a repetirse".

Según los detalles aportados el estandarte de la citada cofradía incluía elementos de exaltación de la dictadura franquista, con textos como "'una grande y libre' o 'Franco 1936'" y "símbolos de la dictadura franquista que contravienen la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática".