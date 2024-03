La Aemet no descarta posibles lluvias débiles este Miércoles Santo en Málaga

Noticias relacionadas Las mejores imágenes del Martes Santo en Málaga | Las estrellas estuvieron en el cielo y en la tierra

Tras un Martes Santo libre de lluvias, el Miércoles Santo se afronta con incertidumbre máxima. Así lo confirman desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuyas predicciones apuntan como posible que durante la tarde-noche-madrugada de esta jornada caigan algunas precipitaciones débiles sobre Málaga capital.

Un escenario que va a obligar a los responsables de las cofradías que procesionan este miércoles a mirar hora a hora y casi minuto a minuto las previsiones meteorológicas. "No descartamos la posibilidad de alguna lluvia débil; no serán intensas, pero no se puede descartar alguna precipitación", explica Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

De acuerdo con el programa previsto, la primera de las salidas está fijada para las 15:15 horas, correspondiendo a Redentor del Mundo, cuyo encierro se prevé para las 01:30 horas. Salesianos saldrá de su casa hermandad a las 17:00 horas (encierro a las 00:45 horas). La salida de Fusionadas se prevé para las 17:15, con encierro a las 23:50 horas.

La Sangre saldrá a las 18:00 horas y se encerrará a las 00:15 horas; la salida El Rico está fijada para las 18:00 horas, con encierro a las 01:15 horas; La Paloma sale a las 20:00 horas y se encierra a las 01:45 horas. La jornada se cierra con la salida a las 20:50 de Expiración, con encierro programado para las 03:10 horas.

De cara al Jueves Santo y al Viernes Santo, la lluvia vuelve a ser protagonista en toda la provincia. "Va a llover seguro y en la capital también", confirma Riesco, quien no obstante mantiene la duda respecto de lo que sucederá en la franja horaria en la que salen las procesiones a la calle. Para las que lo hará el Jueves Santo, con Mena como gran aliciente, el responsable del Centro Meteorológico de Málaga abra una puerta a la esperanza, indicando que "podría librarse durante la tarde noche".

Para el viernes, es más cauto. "Va a llover bastante en la primera mitad del día en toda la provincia pero hay que ver qué pasa en la segunda parte", remarca.