¿Cuánto dinero cuesta ver la Semana Santa de Málaga desde un balcón?

La Semana Santa de Málaga es, sin atisbo de dudas, uno de los fenómenos que atrae a un mayor número de personas cada año. Cientos de miles de ciudadanos (locales y foráneos) se concentran por las calles de la ciudad para disfrutar del discurrir de los más de 80 tronos que procesionan, pertenecientes a las 41 cofradías agrupadas.

Este año, entre el 24 de marzo (Domingo de Ramos) y el 31 de marzo (Domingo de Resurrección), la escena volverá a repetirse siempre y cuando el tiempo lo permita. Es por ello por lo que la necesidad de encontrar un buen lugar para ver pasar a las hermandades se convierte en una prioridad.

Carretería, Alameda, Catedral... Cada cofrade tiene su esquina predilecta, pero hay un punto que siempre despierta la curiosidad por las vistas que ofrece: los balcones. Pero para poder acceder a uno de estos sitios en altura hacen falta dos cosas: tener un amigo o tener al menos 150 euros.

Esa es la media que, según los anuncios publicados en el portal Milanuncios, se requiere desembolsar para conseguirlo. Haciendo una simple búsqueda se puede encontrar una vivienda situada en calle Casapalma. Aunque no se ofrece la ubicación exacta, sí que se matiza que ese dinero es por persona y día.

No es el único matiz al que resulta importante apuntar: y es que esta vía que toman algunos tronos después de pasar por la plaza Uncibay no forma parte del recorrido oficial, por lo que no todas las corporaciones pasan por ahí.

Algo más atractiva puede parecer la publicación emitida el 15 de febrero, ya que el edificio está en calle Especería que, aunque no se trata como tal del itinerario común, sí que se corresponde con una arteria clave para poder acceder a la plaza de la Constitución, por lo que el porcentaje de tránsito es mucho mayor. En este caso, el precio además es algo menor: 150 euros (por persona y día).

Es posible que estas cifras aumenten en los próximos días ante la imperante llegada del Domingo de Ramos. La experiencia apunta a casos similares. Por ejemplo, el año pasado, una semana antes del inicio, se podía ver la siguiente oferta: apartamento de 80 metros cuadrados con balcones directos a calle Atarazanas; es decir, en pleno recorrido oficial por el que pasan todas las hermandades.

El precio de 750 euros por día para el Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo, además de una fianza de 50 euros por jornada. Hay que tener en cuenta que la tarifa no era constante, sino que ascendía hasta los 1.000 en el caso del Miércoles y Jueves Santo, fecha especialmente señalada por el paso de la Legión con la congregación de Mena.

También existía la posibilidad de poder reservar este alojamiento para toda la semana por un coste de 3.800 euros. En cuanto al equipamiento, constaba de 80 m2 divididos en un salón-comedor con televisión, cocina completamente equipada con electrodomésticos (horno-microondas, vitrocerámica y nevera), un dormitorio con cama de matrimonio y armario y un baño íntegro con ducha.