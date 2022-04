Horarios e itinerarios de este Domingo de Ramos en Málaga

Comienza la Semana Santa de Málaga y con ella, las carreras para no perderse ese momento que tanto gusta en esa calle especial. Después de dos años de Semana Santa quizás se hayan olvidado algunos recorridos o no haya dado a acostumbrarse al nuevo recorrido oficial. No pasa nada. En EL ESPAÑOL de Málaga ofrecemos el itinerario de este Domingo de Ramos para que no dejar pasar ningún detalle.

POLLINICA

Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo (Pollinica)

Casa hermandad, calle Parras (Molinillo)

Salida 10.15 / Tribuna 12.15 / Torre sur 14.15 / Encierro 16.15

Itinerario: Casa hermandad, Parras, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Guerrero, Dos Aceras, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, Montaño, Plaza de Montaño, Guerrero, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Casa hermandad.

LÁGRIMAS Y FAVORES

María Santísima de Lágrimas y Favores

Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Salida 15.10 / Tribuna 15.55 / Torre sur 17.55 / Entrada 23.15

Itinerario: Iglesia de San Juan, San Juan, Calderón de la Barca, Fernán González, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda, Rotonda del Marqués de Larios, Plaza de la Marina, Molina Lario, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, Carretería, Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especerías, Nueva, Plaza de Félix Sáenz, San Juan, Iglesia de San Juan.

DULCE NOMBRE

Antigua, Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Soledad, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, María Santísima del Dulce Nombre y San Francisco de Asís

Parroquia de La Divina Pastora (Capuchinos).

Salida 14.20 / Tribuna 16.35 / Torre sur 18.35/ Catedral 18.45 / Encierro 22.15

Itinerario: Parroquia de la Divina Pastora, Plaza de Capuchinos, Carrera de Capuchinos, Dos Aceras, Carretería, Álamos, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Álamos, Plaza de la Merced, Madre de Dios, Montaño, Plaza de Montaño, Dos Aceras, Carrera de Capuchinos, Plaza de Capuchinos, Parroquia de la Divina Pastora.

SALUTACIÓN

Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino Nombre de Jesús Nazareno de Salutación, María Santísima del Patrocinio Reina de los Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo.

Parroquia de San Felipe Neri (Molinillo)

Salida 15.00 / Tribuna 17.20 / Torre sur 19.20 / Catedral 19.30 / Encierro 22.30

Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, Plazuela Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Ollerías, Huerto de Monjas, Ermitaño, Don Rodrigo, Álvarez, Convento RR. MM., Carmelitas, Álvarez, Marqués de Valdecañas, Plaza de San Francisco, Carretería, Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda, Plaza de la Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Plaza del Teatro, Puerta de Buenaventura, Álamos, Carretería, Dos Aceras, Plaza de Montaño, Guerrero, Gaona, Plazuela Cristo de la Sangre, Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

HUMILDAD Y PACIENCIA

Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y María Santísima de los Dolores y Esperanza

Casa hermandad, Plazuela Virgen de los Dolores y Esperanza (La Unión).

Salida 14.45 / Tribuna 18.00 / Torre sur 20.00 / Catedral 20.10 / Encierro 01.00

Itinerario: Casa hermandad, Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza, Reboul, La Unión, Edison, Mendívil, Senador La Serna, Ancha del Carmen, Cristo de la Expiración, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Ordóñez, Prim, Plaza de Arriola, Sebastián Souvirón, Moreno Carbonero, Plaza de Camas, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Císter, Duque de la Victoria, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Nueva, Sagasta, Ordóñez, Alameda lateral sur, Pasaje Caparrós, Puente de la Misericordia, Avenida de la Aurora, Ancha del Carmen, Plaza de Toros Vieja, Senador Francisco Román, Mendívil, La Unión, Salvador Noriega, Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza, Casa hermandad.

HUMILDAD

Antigua Hermandad y Real Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Humildad en su presentación al pueblo (Ecce Homo), Nuestra Madre y Señora de la Merced y San Juan Evangelista

Santuario de Santa María de la Victoria (Victoria)

Salida 15.50 / Tribuna 18.30 / Torre sur 20.30 / catedral 20.40 / Entrada 00.00

Itinerario: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced, Plaza del Santuario, Compás de la Victoria, Plaza de la Victoria, Altozano, Cruz Verde, Peña, Mariblanca, Puerta de San Buenaventura, Plaza del Teatro, Comedias, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades, Císter, San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza María Guerrero, Victoria, Compás de la Victoria, Plaza del Santuario, Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced.

SALUD

Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud

Parroquia de San Pablo (Trinidad)

Salida 15.50 / Tribuna 19.10 / Torre sur 21.10 / Catedral 21.20 / Entrada 00.50

Itinerario: Iglesia de San Pablo, Plaza de San Pablo, Zamorano, Tiro, Trinidad, Rampa de la Aurora, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Plaza de Arriola, Sagasta, Plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda, Plaza de la Marina, Molina Lario, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, San Agustín, Echegaray, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especerías, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad, Tiro, Zamorano, Plaza de San Pablo, Iglesia de San Pablo.

HUERTO

Pontificia, muy Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental y Seráfica de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, Nuestra Señora de la Concepción, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Oliva

Casa hermandad, Plazuela Virgen de la Concepción (Perchel)

Salida 17.00 / Tribuna 19.55 / Torre sur 21.55 / Encierro 00.30

Itinerario: Casa hermandad, Plazuela Virgen de la Concepción, Padre Jorge Lamothe, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Pasillo de Santo Domingo, Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza de La Legión Española, San Jacinto, Puente de la Esperanza, Atarazanas, Plaza de Arriola, Sagasta, Plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Plaza de la Constitución, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marín García, Mesón de Vélez, Antonio Baena Gómez, Martínez, Atarazanas, Puente de la Esperanza, Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Padre Jorge Lamothe, Plazuela Virgen de la Concepción, Casa hermandad.

PRENDIMIENTO

Fervorosa y muy Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón

Casa hermandad, calle San Millán (Capuchinos)

Salida 16.30 / Tribuna 20.45 / Torre sur 22.45 / Encierro 01.20

Itinerario: Casa hermandad, San Millán, Plaza Maestro Artola, Miguel Bueno Lara, Alameda de Capuchinos, Plaza de Capuchinos, Capuchinos, Cruz del Molinillo, Ollerías, Carretería, Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Tribuna, Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda, Plaza de la Marina, Molina Lario, Plaza del Obispo, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Plaza Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes, Refino, Carrión, Hermosilla, San Millán, Casa hermandad.

