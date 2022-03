Mª Carmen Ledesma recibe los primeros apoyos para ser la próxima presidenta de la Agrupación de Málaga

El futuro más inmediato de la Agrupación de Cofradías pasa por la recuperación de las procesiones en Semana Santa tras una pandemia. Pero una vez que finalice el verano, San Julián deberá celebrar elecciones para elegir al próximo presidente de la institución. Desde hace varios meses, han sido muchos los nombres que han salido a la palestra, incluida la continuidad de la terna actual. En el transcurso de los encuentros cofrades de EL ESPAÑOL de Málaga en el restaurante Taró, los tres expresidentes de la Agrupación (durante el siglo XXI) se pronunciaron públicamente sobre quién debe ser la persona ideal para ocupar ese puesto.

Con la pregunta en el aire, y sin tiempo a posibles titubeos, Eduardo Pastor (al frente de la entidad entre 2012 y 2015) respondió con rapidez: "Maria del Carmen Ledesma tiene que ser, sin duda, la próxima presidenta de la Agrupación de Cofradías. No tengo ninguna duda. Lo digo abiertamente y sin ningún tipo de problema".

De esta forma, la actual vicepresidenta cuarta, pregonera de la Semana Santa en 2012, hermana mayor del Amor y la Caridad entre 2008 y 2021, y antigua presidenta de la Fundación Corinto, resultaría la candidata ideal para suceder a Pablo Atencia por parte de Pastor. Pero no es la única voz de peso que la respalda. Rafael Recio (dirigente cofrade entre 2003 y 2009) coincide con la idoneidad de Ledesma: "Como no sé quién se va a presentar, ella cuenta con todo mi cariño y mi admiración por muchísimos motivos".

De izquierda a derecha, Rafael Recio, Clemente Solo de Zaldívar y Eduardo Pastor en el restaurante Taró.

Clemente Solo de Zaldívar (máximo directivo de la Agrupación entre 1997 y 2003) no da ningún nombre propio, pero sí subraya la necesidad de que el cargo lo ocupe un hermano mayor: "Lo tengo claro. Una persona que dirige el gobierno de la hermandad tiene una responsabilidad superior a la de cualquier delegado, algo que es fundamental para gestionar la Agrupación de Cofradías". Una opinión con la que coinciden tanto Pastor como Recio: "Te tiene que doler tu cofradía para que te duelan las otras 40", "y lo que veas bien para tu cofradía lo verás bien para las otras", complementan ambos. .

Sobre las dificultades para desarrollar ambas funciones a la vez, Solo de Zaldívar asegura que se puede gestionar perfectamente una hermandad y San Julián al mismo tiempo: "¿Qué hemos hecho sino los anteriores presidentes?", se pregunta. Eduardo Pastor añade que para ello es necesario sacrificio, esfuerzo: "Y quitarle tiempo a tu vida privada". "Si el problema es de tiempo, no te presentes, pero creo que la Agrupación nació como una asociación de cofradías presidida por un hermano mayor para ayudar al gobierno de la entidad", destaca Recio.

De nuevo, Pastor toma la palabra: "Si no hay nadie que quiera dar el paso, algo que me parece triste, lo tiene que hacer un delegado, y en este caso quiero que sea Cari Ledesma. No tengo ninguna duda", apuntilla.

Ninguno puede pensar en un proyecto que no sea una candidatura única Mª Carmen Ledesma

Al respecto de este apoyo directo por parte de dos expresidentes de la Agrupación, María del Carmen Ledesma afirma a este medio que ahora toca "disfrutar y cerrar el Centenario": "Las cosas llegarán a posteriori. Cuando el presidente se pronuncie, se tomará una decisión. Lo único que he dicho es que estoy aquí, como todos los cofrades, y que cuando llegue el momento habrá que ver qué pasa", responde agradecida por el reconocimiento de sus compañeros. Eso sí, recalca que "en ningún momento" entendería que se viera una Agrupación desunida después de celebrar los 100 años de vida: "Solo debería haber una candidatura". Reconoce que existen otras personas que tienen la ilusión de dar el paso: "El otro nombre que se escucha es el de José Carlos Garín (vicepresidente primero). Sé que está ahí y su actitud va relacionada a esto. Ninguno puede pensar en un proyecto que no sea una candidatura única".

Preguntada sobre si ha meditado la decisión, explica que cuando Pablo Atencia habló de un proyecto de continuidad, empezó a recibir llamadas animándola: "Me guste o no, el tiempo de dedicación y vida cofrade está ahí. La historia nos ha ido poniendo en determinadas situaciones. Es un honor que puedan pensar en mí; el simple hecho te llena de alegría y orgullo. Sé que es una responsabilidad muy grande, con circunstancias que hay que asumir y analizar. Ante todo está mi actitud de servicio", asegura.

Sigue los temas que te interesan