La religiosidad popular en el Carnaval de Málaga, a estudio en un congreso de Cádiz: “También se reza cantando”

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LO ESENCIAL Las claves El escritor y filólogo David Delfín representará al Carnaval de Málaga en el XXV Congreso Internacional del Carnaval de la Universidad de Cádiz el 22 de octubre. La ponencia abordará la religiosidad popular en las coplas malagueñas, analizando desde el humor y la trascendencia su papel como narrativa transformadora. El congreso, bajo el título '50 años de carnavales en libertad', se celebrará del 21 al 23 de octubre y contará con ponencias, mesas redondas y actuaciones. El análisis incluirá ejemplos de comparsas y murgas recientes que abordan la identidad y la memoria colectiva a través de las coplas carnavalescas.

El carnaval de Málaga tendrá voz propia en el XXV Congreso Internacional del Carnaval, que la Universidad de Cádiz celebrará del 21 al 23 de octubre.

La fiesta malagueña ha sido invitada a participar con una ponencia, que correrá a cargo de uno de sus mayores exponentes, el escritor y filólogo David Delfín, estudioso de referencia del carnaval de la ciudad.

Su intervención está programada para el jueves 22 de octubre a las 17.45 en el Edificio Constitución de 1812, en el Paseo Carlos III de Cádiz. Lleva por título “Humor y trascendencia. La religiosidad popular malagueña en el carnaval cantado como narrativa transformadora de culturas”.

Delfín parte de una cuestión muy concreta, la presencia de la religiosidad popular malagueña en el carnaval cantado, para recorrer la evolución de la fiesta en la capital y la provincia.

Según explica el propio autor, su planteamiento analiza la manera en que las coplas han ido construyendo, desde el humor y la trascendencia, “una narrativa propia de nuestra cultura”.

El tema no es nuevo para él. Delfín ya lo abordó en ‘La voz alzada. Carnaval cantado y transformación cultural’ (EDA Libros), el libro que publicó en 2021 sobre la historia del carnaval malagueño.

Desde entonces, señala que las coplas y sus autores han continuado “evolucionando y perfeccionando ese diálogo entre carnaval, sociedad e identidad malagueña”.

La ponencia da así un paso más respecto a lo que recogía el libro, con nuevos ejemplos y la evolución que ha experimentado la fiesta en los últimos años. La exposición irá acompañada de una proyección de imágenes.

Entre los ejemplos más recientes, Delfín destaca 2 comparsas. Ciudad del Paraíso (Miguel Gutiérrez, 2020) firmó el pasodoble ‘Entre las nubes más altas’, en el que la dimensión espiritual aparece integrada en la vida cotidiana de Málaga como parte de su memoria colectiva.

El Cautivo (Máximo Gómez Padilla, 2023) partía de la salida procesional de Jesús Cautivo en la tarde del Lunes Santo para convertir la imagen maniatada en metáfora de los cautiverios del individuo actual, de la precariedad económica a la soledad o la exclusión social.

Desde el humor, el autor señala 2 murgas. Los Verdaderos Patronos (Agus Padillo y Martín Miranda, 2023) personificaban a los patronos de la ciudad, y Leyendas de Pasión (Daniel Mayorga y José Antonio López Mora, 2024) seguía a un grupo de padres muy cofrades que intentan cuidar de sus hijos pequeños entre la multitud mientras les transmiten su devoción.

Según explica Delfín, durante los últimos años las agrupaciones “han seguido abordando la religiosidad popular, tanto desde el humor como desde la trascendencia”.

Con ello, añade, han trasladado a la ciudadanía que “se puede bromear sobre aquello que forma parte de la propia identidad precisamente porque se reconoce como propio”, del mismo modo que esa misma realidad puede elevarse “mediante la emoción, el piropo o el rezo cantado”. En ambos casos, concluye, “la copla carnavalesca actúa como mediadora entre la experiencia individual y la memoria colectiva”.

Delfín asegura que se trata de una oportunidad que “me hace especial ilusión” y que, por el nivel del congreso y de las personalidades que participan, “me honra especialmente”.

Licenciado en Filología Hispánica, Delfín es autor de títulos como ‘Carnaval en Málaga, 1979-1983. La recuperación de una fiesta perdida’ (2000) y ‘La máscara en la copla. Carnaval cantado y periodismo’ (2005). Coordina desde 2002 la Conferencia Inaugural de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.

50 años de carnavales en libertad

El congreso de este año lleva por título ‘50 años de carnavales en libertad (1977-2026)’ y gira en torno al cincuentenario de la recuperación de estas fiestas. Lo organizan la Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Esyde Cádiz.

La coordinación corre a cargo de Elena Merino Rivera, doctora en Lengua Española y sus Literaturas y profesora de la UNIR, y de Santiago Moreno Tello, doctor en Historia por la UCA.

El encuentro se articula en 4 líneas temáticas: el carnaval en Andalucía, carnaval y educación, la mujer en el carnaval y las nuevas aportaciones al estudio del carnaval de Cádiz.

La conferencia inaugural, el miércoles 21 a las 16.30, correrá a cargo de César Rina Simón, profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED, con el título ‘Fiesta, hegemonía y transgresión en tiempos de dictadura’.

El viernes 23 a las 12.00 cerrará el programa Carlos Garrido Castellano, catedrático en la University College Cork (Irlanda), antes de una actuación de antología carnavalesca a las 13.30.

Entre medias habrá mesas de comunicaciones y mesas redondas dedicadas a la educación y a la mujer en el carnaval, además de una ponencia sobre la Escuela Municipal de Carnaval de Cádiz y la presentación de novedades editoriales.

El congreso cuenta con 100 plazas y la inscripción permanece abierta hasta el 22 de octubre a las 10.00 a través de la plataforma Celama de la UCA. La matrícula ordinaria cuesta 20 euros y la reducida, 10 euros, para la comunidad universitaria, estudiantes, personas desempleadas y mayores de 65 años.

La cita llega, como apunta Delfín, en el mes en que empezarán a conocerse algunos protagonistas y detalles del Carnaval de Málaga 2027. El próximo 22 de octubre se conocerá el cartel que anunciará las fiestas, a cargo del carnavalero Curri Romero.