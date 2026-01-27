COACMLG 4ª preliminar | La murga malagueña da el golpetazo en la mesa (de El Tintero): ¡menudos máquinas!

Las claves nuevo Generado con IA La murga Los Malagüitas triunfa en la 4ª preliminar del COAC de Málaga con una propuesta humorística ambientada en El Tintero. Destacan las actuaciones de agrupaciones como Los periféricos, Dumbo, Peña Carnavaleira Neymar y El refugio de las sombras, cada una con temáticas originales y críticas actuales. La chirigota Peña Carnavaleira Neymar sobresale por su energía positiva y conexión con el público, mientras El refugio de las sombras reivindica el papel de la mujer en el carnaval. El humor local y la creatividad marcan la noche, especialmente con Los máquina, que arrancan carcajadas con referencias malagueñas y un popurrí muy celebrado.

Qué me gusta venir del Teatro la Escuela Superior de Arte Dramático con buen sabor de boca. Además, este lunes, literalmente. El Tintero de Málaga se trasladó al escenario de la ESAD, donde los platos de gambas, boquerones, jureles y calamares iban y venían al mismo ritmo frenético que el del mítico restaurante. Y todo gracias a la murga de los Malagüitas, que una vez más vuelve a dar en el clavo con un tipo hiperlocalista, que sumado a un sinfín de pegotes, ha logrado pegar el pelotazo, al menos hasta ahora, del concurso. ¡Vamos a analizar la noche completa!

'Al carajo el nota que quitó el morro de Málaga'

Al carajo el nota que quitó el morro de Málaga. Carnaval de Málaga

Como ya anticipaba el propio Alvarito, en la noche del domingo, al cierre del telón de su romancero, el pequeño carnavalero también había sacado entrada para la noche del lunes en el escenario de la ESAD para un segundo, Al carajo el nota que quitó el morro de Málaga... y un montón de cosas más que pescó el hombre y que yo he tenido que resumir para que el párrafo no se me ponga en 200 palabras.

En esta ocasión, Álvaro encarnó al pescador, en lugar de al poeta que interpretó la noche anterior. Se cambió el papel con su hermano Jesús en honor, al parecer, a su abuelo, que siempre ha amado el arte de la pesca. Ambos se encuentran en la playa de La Malagueta... y el autor le regala unas coplillas de carnaval.

La poca vergüenza, una vez más, se hizo persona en su pequeño cuerpecito y agudísima voz. A sus once años, puede presumir de contar con mucha más experiencia que otros carnavaleros que le sacan bastantes años de edad. El chaval se come el escenario con ese arte tan característico que le hará ser en unos años, sin duda, una de nuestras estrellas más preciadas.

Con más pegotes que la noche anterior, eso sí hay que reconócerselo, se metió al público en el bolsillo con un cuplé dedicado a Teresa Porras, que dice que se está cargando el planeta "cogiendo tanto hielo pa' los pelotazos". También jugó con el respetable en el estribillo, donde confiesa que él lo único que pesca... son resfriados: aaaaaachús. ¡No nos faltes nunca, amigo!

Los periféricos

Los periféricos. Carnaval de Málaga

La murga del Chino ha sido la encargada de abrir la competición en la categoría de adultos este lunes con un tipo originalísimo: malagueños trasladados a Villanueva del Rosario por el alcalde de Málaga. La idea surge de unas polémicas declaraciones del regidor en el marco del problema de la vivienda que azota a la ciudad.

Es un tipazo al que se le puede sacar jugo por un tubo y con el que muchos aficionados a la fiesta pueden verse fácilmente identificados. En la presentación, hay que remarcar que parece que traían una declaración del alcalde para dar contexto que por algún motivo no se escuchó completa. Pero el golpe de efecto funcionó igualmente.

El primer pasodoble fue dedicado al alcalde, al que le reprochan que en su "Palmeral ya no hay sorpresas" y el segundo, a Teresa Porras y a la falta de limpieza. Temas recurrentes, pero tengo que decir que eché en falta una crítica a la situación de la vivienda bien armada que terminara de cerrar la presentación del tipo. Ojalá escucharla más adelante.

Y en cuanto a los cuplés, como viene siendo habitual en el grupo, los dividieron en dos tandas de cupletinas siendo la más destacada la primera, especialmente la cupletina que dedican a Feijóo tras aquella desafortunada declaración en la que afirmó que los andaluces no sabíamos contar. También muy chula la del bloque de vecinos donde todos son guiris, ninguno sabía hablar español... Y ellos se creían que eran una panda de maleducados que no les devolvían los buenos días. Este camino de humor es el bueno, sin duda.

Y el popurrí, marca de la casa. Eché en falta un pelín de uniformidad en el conjunto de voces, que sonaba algo descuadrado en las puntas, llegando incluso a despistar al espectador del mensaje. Hubo pegotes divertidos y mucho movimiento, pero me quedo con ganas de algo más... las semifinales, si así lo decide el jurado, marcarán el rumbo de esta ingeniosa idea. En cualquier caso, enhorabuena por la creatividad y el salto de calidad respecto al año pasado.

Dumbo

Dumbo. Carnaval de Málaga

La comparsa sevillana Dumbo pisó por primera vez las tablas de la ESAD y el concurso de Málaga, aunque ya la mayoría de aficionados habían visto su tipo y repertorio (completo) en el Gran Teatro Falla de Cádiz. No cambiaron prácticamente nada de toda su actuación y eso, a mi parecer, es un error.

Un error porque no es normal cantar un pasodoble que arranca diciendo, literalmente, "Otro año que vengo

a perderme en tus calles", cuando es tu primera vez en el concurso de Málaga. Prefiero el típico pasodoble GPS mencionando a Banderas, las biznagas y la calle Larios, que uno que igual te sirve para actuar en Cádiz, que en Málaga... o en Loja. Da la sensación de que nos cantaban migajas.

Y me da pena, he de decir, porque el grupo canta de categoría, con mucha potencia y clase, y la idea es preciosa. Llevan a una intérprete de lengua de signos sobre las tablas, un aspecto que ya han traído otras comparsas en alguna ocasión. Concretamente me viene a la cabeza Los indispensables, con un tipo de abejas, desde Granada. Pero se agradece que cada vez se sumen más agrupaciones, como es Dumbo, a la causa, con el ánimo de acercar a la fiesta a todos, sin barreras.

En cualquier caso, creo que pasarán a semifinales. De cara al próximo pase, me encantaría que supieran jugar bien sus cartas, que cuando se decide concursar en varios lugares, hay que cuidar las participaciones en todos. No hay concursos de primera y otros de segunda.

Peña Carnavaleira Neymar, que por bien no venga

Peña Carnavaleira Neymar, que por bien no venga. Carnaval de Málaga

Y desde Jaén (o Brasil), la Chirigota del Pitufo puso el teatro patas arriba con su propuesta Peña carnavaleira Neymar, que por bien no venga. Es el segundo año del grupo en el concurso y el salto de calidad desde Los recluta madre ha sido notorio. Me ha pasado algo con ellos que pocas veces me pasa. No me han importado tanto las letras que han traído por la energía positiva que han transmitido desde el minuto uno de actuación. No he podido dejar de mirarles por ese buen rollo que transmitían.

Qué buenísima elección de músicas, sobre todo en el popurrí. Qué importante es no dejar de sonreír durante todo un repertorio de murgas. Qué bonita actitud y qué buena forma de entender una participación fuera de tu tierra, con un cuplé construido con rigurosa actualidad, con la polémica de las estatuas del Puerto de Málaga. No es tan difícil echar un vistazo a los periódicos y dar una vuelta por lo que está ocurriendo en Málaga, ciudad a la que llevaban incluso en el forillo.

A mí me han tenido dentrísimo en toda la actuación, me lo he pasado en grande. Estoy convencida de que volveremos a verlos en semifinales si el jurado así lo ve conveniente. En pasodobles, especialmente emotivo el dedicado a las pacientes de cáncer de mama. De cara a una futura fase, si acaban recibiendo el apto del jurado, en su lugar me trabajaría más puntos de humor en los cuplés, alguna cuartetita con pegote malagueño... Y por favor. El cuerpo me lo pedía a gritos. Varios cañonazos de confeti al finalizar el popurrí. No he visto agrupación a la que le pegue más un buen puñado de papelillos rebosando tantísima alegría. Enhorabuena.

El refugio de las sombras

El Refugio de la Sombra. Carnaval de Málaga

La vuelta de Bea Guijarro siempre se celebra en el Carnaval de Málaga. Es uno de esos rostros de mujer característicos de nuestra fiesta a los que se echan de menos cuando faltan, sobre todo, porque sus letras siempre dicen cosas (¡sobre nosotras!). Pese a todo, hay que reseñar que este año comparte la autoría de la letra con Ángel Rosado Orellana y la música es de Francisco José Aranda y Hugo Salado López. En cuanto a la dirección de este grupo, con figuras consolidadas y otras noveles, es de María Noelia Jiménez González.

“No faltan en esta fiesta carnavaleras, ¡lo que faltan son ganas de mantenerlas! Si te llenan las tablas con la infantil”, dicen en uno de los pasodobles con garra. Qué necesarias son estas letras. Y qué real el cuplé sobre ir al baño juntas... Pero me encantó todo lo que es el final de popurrí, donde se homenajeó a diferentes agrupaciones mayoritariamente formadas por mujeres carnavaleras, pero también a otras que forman parte del ecosistema, incluida la prensa. Gracias, por la parte que nos toca.

El tipo es espectacular, marca de la casa Cachairo, clásico en los desfiles de Dioses. Aspira a recoger la aguja de oro porque lucían como auténticas hadas oscuras. Sobre la parte negativa, los problemas de entradas en varias partes del repertorio, sobre todo al comienzo y al final. Los nervios a veces juegan malas pasadas y creo que ha sido el caso, ya que la ilusión desbordaba en sus miradas. Creo que han disfrutado, y mucho. Y no sabéis cuanto me alegra. Gracias por vuestro inmenso trabajo.

Los máquina

Los máquina. Carnaval de Málaga

Y para acabar la noche, el plato fuerte. Perdón, ya paro con las gracietas de platos y camareros. Los máquina son camareros de El Tintero encarnados por los componentes de una murga malagueña que ya hace unos años que se hizo hueco en la ciudad: los Malagüitas. Qué grupo más currante. Qué grupo más malagueño. Como un día dijo un emeterio: "Santificados sean los tipos malagueños".

Si se echa un vistazo a los repertorios de esta agrupación, siempre que han triunfado (no es cuestión de premios, sino percepción de la calle) ha sido gracias a la creación de un personaje cien por cien malagueño. Y como suelen decir los coaches personales, por qué cambiar algo que funciona. Han apostado por este máquina y, un año más, les ha salido redondo.

A mí particularmente me hace muchísima gracia el tipo de humor de esta murga. Probablemente la carcajada más grande que he soltado en lo que va de concurso es porque han dicho que el restaurante está, entre El Candado y El Palo, poniendo LITERALMENTE, un candado gigante y un palo de madera en cada esquina del escenario. Este tipo de pamplinas son clave del éxito de este grupo.

Lo mejor del repertorio es el popurrí, como viene siendo habitual: la cuarteta de los platos es gloriosa. Pero es que los cuplés les han salido redondos: el hecho de que por haberle tocado actuar en lunes digan que han traído pescado de gomaespuma y no fresco porque no hay... Buenísimo. “Si quieres buen pescao más calidad no hay vete al Pichi de Cai” es estribillo de lío en la calle.

Y ojo, todo esto tiene mérito. Cada día es más difícil hacer reír. Qué gustazo ver cómo se lo curra cada año este grupo, que se ha llevado algún que otro tortazo en años pasados que solo le han servido para mirar hacia delante y seguir haciendo carnaval, como siempre dicen, por pasarlo bien juntos. Lo que no saben es que nosotros también lo pasamos fenomenal con ellos. Ojalá mantengan el mismo nivel en todas las fases. Ay, madre... ¡Qué bonito es el Carnaval de Málaga!