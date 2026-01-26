COACMLG| Mis 8.000 horas sin batalla de coplas culminan con unos apóstoles y un futuro joven... que ya es presente

Las claves nuevo Generado con IA El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga 2026 ha arrancado con gran presencia de jóvenes talentos, que ya se consolidan como realidad en el certamen. Destacó la comparsa de la peña Er Dito, 'Los Apóstoles', con un repertorio que mezcla crítica social y homenajes a figuras históricas del carnaval local. Grupos como La Murguita y la comparsa juvenil de Alcalá del Valle muestran el relevo generacional del carnaval, con actuaciones de gran calidad y mensajes sociales. El regreso de la modalidad de coro, la creatividad de nuevas murgas y la fuerza de agrupaciones femeninas como 'La Comparsa del Valle' han marcado los primeros días del concurso.

Ha llegado el momento. Hace 338 días que esta juntaletras terminaba su crónica de la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga. Más de 8.000 horas después de aquel punto y final, este domingo, este teclado ha podido volver a ser testigo de la batalla de coplas malagueña, esa que nace cada año cuando le vemos la espalda al rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes.

El pasado viernes comenzó de nuevo el concurso, pero no ha sido hasta esta noche cuando he aterrizado en el teatro ya que los derroteros de la vida acabaron haciendo que mis exámenes y el arranque del carnaval se solaparan. Pero aquí estamos ya, sin apunte alguno sobre la mesa, más allá de las anotaciones de una noche donde, sin lugar a dudas, ha brillado por encima del resto la comparsa de la peña er Dito, la comparsa de David Santiago, el niño de Ana.

Esta sensación que invade hoy mi cuerpo es la que habitualmente se vive el primer día de preliminares. Subir la cuestecita de la ESAD y saludar a los guardias de la entrada con una sonrisa, aunque los veas de año en año. Bajar la interminable escalera del teatro, esa que todos odiamos porque no hay Dios que las baje con estilo al caminar por las enormes dimensiones de su veintena de escalones. Abrazar a los compañeros. Qué bien saber que todos están bien. Saludar a don Antonio García Lara, que fielmente aguarda al comienzo del espectáculo desde la primera fila, incluso con muletas. "Hay quien me dice por qué veo a los infantiles... Y no se dan cuenta que los que ahora cantan también fueron niños... Y estos niños algún día serán grandes", me cuenta, a modo de reflexión.

Justo llegan los jovencísimos talentos de la Murguita, que ya de pequeñitos tienen poco, tras su estreno en adultos. "¡Alba, te nombramos en una cuarteta y no estabas, con la cantidad de veces que habíamos ensayao' cómo te señalábamos", me confiesan Nora y Marta entre risas. Llegan caras nuevas a la mesa de redactores, siempre repleta de gominolas que rebotan con los tecleos y buen rollo. Por no hablar del equipo de fotógrafos, que iluminan cada tarde-noche de coplas con las sonrisas que esconden tras sus enormes objetivos.

Son simples gestos. Simples anécdotas que ocurren frente al escenario y no dentro de él, pero que hacen que cada año disfrute más de cubrir este concurso en una época en la que ser un malaje y vivir amargado, están de moda. El carnaval siempre atrae felicidad a mi vida y qué regalo más grande es ese.

Rebobinamos

La Comparsa del Valle.

Dicho esto, como he prometido a los muchos que me preguntabais por mis crónicas, tengo que destacar qué es lo que más he disfrutado de lo que me he perdido en directo para actualizaros también a todos los que no seguís a diario el COAC. De la primera jornada, del viernes, se celebra una vuelta de Miguel Ángel Merchán, que llega con un tipo de brujo hechicero que creo que va a darle mucho juego. Es un tipazo muy original y cómo le ha sentado al grupo la llegada de Capi. Suenan de escándalo. Y eso que no los vi en directo. Como aporte bonito, es precioso ver a Merchán con sus hijos sobre las tablas defendiendo el repertorio con garra, porque ha venido muy cañero este año, llegando a indicar en uno de los pasodobles que el concurso ya no tiene calidad, algo que ha sido muy comentado en redes sociales.

Quizá no se trata de una falta de calidad, sino que el concurso se encuentra, a mi parecer, en una etapa de transición. Que se echan falta a históricos de la fiesta, por supuesto. Pero en unos días veremos a Ginés volver, cuando parecía imposible. Por activa y por pasiva diré siempre que yo pagaba porque volvieran a concurso Alberto Zumaquero y Manu Robles, pero por más que los acose por WhatsApp, por la tele y hasta por el periódico, lamentablemente siempre obtengo la misma respuesta: de Manu, un 'búscanos en la calle' y de mi Zumaquero, alguna gracia para meterse conmigo con su arte.

Pero luego veo la garra de Álvaro Gallego en un escenario, la gracia de la divertidísima Marta Berdugo o la voz de Manuel Padilla en la murguita... Y quiero pensar que todo es cuestión de transición. Que Alvarito Díaz Plaza acabará siendo como Pepe León dentro de muchos años y que pronto ocupará las filas de Pepillo y Francis con su hermano. Y que en la era del 'todo mal', me he propuesto poner en valor este año el trabajo de esa cantera que ya tiene poco de cantera. Que no son futuro. Son nuestro presente. Un presente de chavales que no se han cansado hasta llegar a la categoría de adultos y enfrentarse a carnavaleros consagrados en la competición haciendo pases dignísimos. Eso para mí es mi concepción de carnaval.

Marta Berdugo.

Precisamente otro de los grupos destacados de este fin de semana es Los Desamparados, la murga (ya en adultos) de Crespi y Alberto, que vienen este año como padres de instituto con un repertorio al tipo y con un popurrí glorioso repleto de pegotes que los padres carnavaleros confirman que son tan reales como la vida misma. Qué buenísimas cosas pueden hacerse cuando la ilusión no falla y el veneno no mata. Espero verlos en el Cervantes la semana que viene y poder oír esa cuarteta que no he podido disfrutar en directo. Gracias siempre.

Siguiendo con murgas hay que hablar, como no podía ser de otra forma, de la presencia papal que vivimos el pasado sábado en la ESAD con la murga Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez. Marca de la casa León y murga 100% malagueña. Si el año pasado llevaron a las tablas al alcalde de Málaga y sus hijos, este año llevan al papa León... y sus XIV leones. Fieles a su estilo, bien cantados y muy divertidos. Seguro que guardan muchos pegotes para la próxima ronda, si así el jurado lo decide.

Pepe León... ¿O el papa León? Carnaval de Málaga

¡Y otro año con coro! Qué buena noticia la vuelta, por segundo año consecutivo, de esta modalidad tan desaparecida en nuestro concurso, y más con un coro como el de Vélez-Málaga, que tanto nos ha dado. Buenas voces, dignísimo pase y qué buena esa letra a un Málaga que cada vez está más cerca del soñado ascenso. Espero poder disfrutarlos en el Cervantes.

Y me he guardado mi plato fuerte de este repaso para el final: Alhaurín el Grande siempre es calidad, pero lo de la Comparsa del Valle es indescriptible. Una compañía teatral itinerante de mujeres que han llegado para decir muchas cosas y con un popurrí que es para enmarcar: bonito no, lo siguiente. Dede le tiene la medida cogida a esta pieza fija del repertorio. Quiero escucharlas en directo. Aspiran a mucho. Celebro que más de una década después se haya rearmado el proyectazo de esta forma tan bien hecha y con mujeres fantásticas dentro. Qué gustazo.

¡Vamos con el domingo!

El poeta majareta de La Malagueta

El Poeta de la Malagueta. Carnaval de Málaga

Como decía, con apenas 11 años, nuestro querido Alvarito se está postulando como uno de los rostros de nuestro carnaval. Libre, indomable, poca vergüenza... Este año se ha convertido en el poeta majareta de La Malagueta, una playa a la que llega para buscar inspiración, igual que Juan Carlos Aragón o Manolo Santander acudían a La Caleta. Sin embargo... él solo encuentra guiris tomando el sol sea la época del año que sea.

El tándem que monta siempre con su hermano Jesús, su fiel escudero, que le sopla aquello que se le olvida y le apoya con la guitarra es totalmente entrañable. En esa casa, estos vídeos se guardarán como oro en paño en los álbumes familiares. Por si fuera poco, Álvaro hace doblete este año. Al parecer, las ideas de su hermano le gustaron tanto, que el chaval le dijo que iba a presentar dos romanceros a falta de uno. Le veremos de nuevo este lunes.

Su energía inagotable es impresionante, hasta para cerrar el telón. Por algún motivo técnico, la cortina no se echaba y el chaval no dudó en hacer tipo, tomando el sol con su hermano en La Malagueta. Eso sí, cuando vio que ya se tenía que despedir del público no dudó en emplazar a todos a "mañana a las 8" para disfrutar de su segundo romancero. Que no nos falten nunca este tipo de perfiles.

Si sabes cómo me pongo pa' qué me invitas

Si sabes cómo me pongo pa' qué me invitas. Carnaval de Málaga

La murga Si sabes cómo me pongo pa' qué me invitas es de nueva creación, aunque en sus filas han actuado algunos componentes de la murga de la Cantera, según han informado desde la Asociación de Carnavaleros Malagueños. Sobre el tipo, el grupo eligió ir de gremlins con diferentes personalidades, algo peligrosos, que se encuentran en un bar y deciden no pagar nada, porque están cantando en carnaval.

Probablemente una de las ideas más aleatorias de lo que va de año, pero ojo, creatividad al poder. Los pasodobles fueron a cómo Málaga se está perdiendo y a lo bonito que es cantar todos juntos en la murga, mientras que en los cuplés se acordaron de Koldo, con remate sexual en su paso por la cárcel; y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras.

Las letras, con mejor o peor gusto, no estuvieron mal. Pero a nivel de interpretación, el grupo dejó mucho que desear. El concurso requiere unos mínimos estándares de formalidad y no fue solo de cuestión de afinación, sino de no ir todos a una, de mascar letras... probablemente por falta de ensayo. En algunas partes del repertorio, sobre todo en el popurrí, unos iban por un lado, otros por otro, lo que imposibilitaba al público incluso reírse, porque no comprendía bien ciertas cuartetas. Creo que a veces, la mejor opción es preparar algo para la calle, formar el taco en cualquier esquina y pasar unos días bien disfrutones con amigos.

La Garra (Juvenil)

La pequeña se come el escenario. Carnaval de Málaga

Luego le llegó el turno a la comparsa de Alcalá del Valle, una juvenil que ya se está convirtiendo en veterana con su visita anual al concurso malagueño. Con un tipo muy naturalista, enfocado en las raíces y en la idea de que si plantas y labras la tierra, siempre acabarás recogiendo, estas jóvenes volvieron al concurso malagueño con una sonrisa de oreja a oreja.

Es bonito ver cómo grupos como este, de niñas jóvenes, no se cansan y siguen trabajando por mejorar año tras año. Hay que felicitarlas porque suenan mucho mejor que el pasado año. Del repertorio destacaría la originalidad en cuanto a contenido de uno de sus pasodobles, dedicado al producto local. En una era en la que las multinacionales están ganando el terreno, que gente joven lance este mensaje es de aplaudir. Estaba, además, bien construido.

Eso sí, si me lee el grupo cada año, sabrán que de la que yo vivo enamorada es de la pequeña de ojos verdes que siempre ocupa la primera fila. Llegó al concurso sin saber cantar y ya no es que solo interprete como un ángel cada letra, sino que se las sabe al dedillo. ¡Qué bonito es cuidar la cantera! Gracias siempre por venir, chicas. Y enhorabuena a una de las mayores del grupo, a la derecha en la presentación y justo en el centro del escenario en el resto del repertorio. Qué buen gusto cantando y qué bonito ha sonado todo en tu voz. Felicidades.

La joven.

El Basilisco

Paula, sobre las tablas. Carnaval de Málaga

Paula y Javi García y la comparsa del 3x4, también ya en categoría de adultos, ha llevado al teatro de la ESAD a unas serpientes que venían, precisamente, a retratar a las malas lenguas. Prácticamente el repertorio al completo se centra en este mensaje lanzado hacia los criticones que hablan a las espaldas. Toda una declaración de intenciones hacia los componentes consagrados en el primero de los pasodobles: “Se acabó la mezcla de grupos, de componentes y directores si es que queremos que nuestra tierra tenga su nombre”.

La voz de Paula, una vez más, sublime. Su garganta suena a carnaval puro y duro. Pero sí que ha habido algunos problemas con los tonos que a veces sacaban de la magia que creaban los tipos y las luces en el ambiente. Más allá de ello, hay que felicitarles, porque cada año hay un gran salto de calidad y porque duela más o menos, a unos o a otros, ahí está el futuro del Carnaval de Málaga. Los chavales que han llegado para afianzar el futuro de la fiesta y que, como habrán podido comprobar, no vienen precisamente silenciados, sino todo lo contrario: dispuestos a lanzar dardos a quien sea necesario. Si bien, yo les recomendaría, de joven a jovencísimos, que pasen de la gente. Vosotros a lo vuestro y a disfrutar de la pasión que habéis mamado.

Los del Vapercito

Una imagen de la actuación. Carnaval de Málaga

Y desde Los Barrios, la última murga de la noche fue la de Los del Vapercito, unos chavales de barrio, con patinete, chándal, cadena al cuello, tatuajes y zapatillas "de las del cocodrilo". Los gaditanos fueron, probablemente, uno de los grupos más afinados de la noche, pero no cuajaron nada con sus letras. Hasta uno de ellos se dio cuenta que tras soltar al aire una broma, nadie se inmutó. "Ojú, qué patinazo", dijo.

Este caso es el ejemplo que si cuajas, cuajas. Y cuando no, pues no. El año pasado con Viva la virgen del karma lograron pasar a semifinales con una auténtica locura de idea y de repertorio que consiguió encajar muy bien con el público malagueño, pero este año, quizá por lo visto que está el tipo, no han logrado sorprender en demasía y eso que los componentes le han puesto muchas ganas y fuerza desde el minuto uno.

En la tanda de cuplés y el estribillo jugaron con el humor de pelo y la Isla de las Tentaciones, pero acabaron recibiendo más aplausos unos minutos antes con el segundo pasodoble, dedicado a Juanma Moreno y su gestión de los cribados, uno de los temas más repetidos en los pasodobles de preliminares. Pase lo que pase con el fallo del jurado, siempre agradecidos a grupos como este por venir a aportar siempre con su trabajo a Málaga. Gracias.

Los Apóstoles

Una imagen de Los Apóstoles.

Y la cabeza de serie de la noche, primer premio del pasado COAC 2025 con Los calaveras, fue Los Apostóles, la comparsa de la peña Er Dito, con la autoría de David Santiago, el niño de Ana. Cuando se abrió el telón, se descubrió una iglesia con vidrieras repletas de guiños a Málaga, pero sobre todo a los históricos desaparecidos de su carnaval, como el siempre querido y recordado Javier Zumaquero.

En su interior, estos apóstoles que se metieron al público en el bolsillo en la presentación, demostrando su potencia habitual, y con una letra y música que recordaron a un David Santiago del pasado. Ese toque añejo que perdura durante todo el repertorio es una gozada para los seguidores de este brillante autor malagueño que una vez más abogó por usar sus letras como armadura contra el machismo, el abuso del poder de la Iglesia y, por supuesto, la ultraderecha y el fascismo.

Los planteamientos poéticos de David, un año más, son para quitarse el sombrero y ponerse la comparsa una, dos y hasta tres o cuatro veces más, ya que en todas y cada una de esas escuchas acabas descubriendo detalles que habían pasado desapercibidos. La tanda de cuplés, probablemente más buena que todas las de las murgas que he podido escuchar, dedicados al presidente de la Fundación y a un primo facha.

Y el segundo pasodoble, con letra dedicada a la ultraderecha, para enmarcar por su buenísimo planteamiento. “Yo tengo un primo hermano que se me ofende, porque no entiende, que al carnaval se le escondan los fachas”, dicen, a la par que invita a su primo y a los que piensan como él que escriban una comparsa y defiendan todo lo que quieran en la fiesta de la libertad. Un gran pasodoble. Por no hablar del estribillo, por tanguillos, rematando con que él se queda con "la madre, su tierra y más nadie".

Por ponerle una pega, yo rebajaría la intensidad de la primera fila. Vienen más contenidos que el año pasado, pero se agradecería controlar un pelín más los altos cuando suben varios componentes a la vez. Cada vez más destacable la presencia en el grupo de Antoñito León. ¡Qué gustazo cantando! Otro chaval que no es que sea futuro de la fiesta. Es un gran presente.

¡Mañana más y mejor! La pulsera de acreditación ya está en mi mano izquierda. El disfraz de la final, en proceso. La luz de mi cuarto a las 2:32 de este ya lunes, 26 de enero, encendida. Qué me gustan estos días. ¡Viva el Carnaval de Málaga!