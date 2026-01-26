'Los Kill Bill de por aquí', baja en el COAC de Málaga: David, uno de sus componentes, ha fallecido durante una actuación

Las claves nuevo Generado con IA David Pérez, miembro de la chirigota del Soto de Albox, falleció repentinamente a los 40 años durante una actuación en el Teatro Municipal de Vélez Blanco. La agrupación, que presentaba su propuesta 'Los Kill Bill de por aquí', ha cancelado todas sus actuaciones previstas, incluido el concurso en Málaga, tras la trágica pérdida. El fallecimiento, que ocurrió casi al final de la función, conmocionó tanto al público como a sus compañeros, quienes inicialmente pensaron que era parte del espectáculo. La chirigota y las instituciones locales han expresado su dolor y han mostrado su apoyo y condolencias a la familia y allegados de David.

En unos días ilusionantes en los que en muchas casas andaluzas hay disfraces recién planchados, colgados detrás de puertas, a la espera de ser vestidos en concursos de carnaval; en Almería, sus carnavaleros están llorando la repentina muerte a los 40 años de edad de David Pérez, un componente de la chirigota del Soto, procedente de Albox.

El grupo vivió el pasado sábado el peor pase de su vida, al ver cómo uno de los suyos fallecía de forma totalmente repentina sobre las tablas y con el disfraz de este año puesto. La agrupación tenía previsto venir a cantar a Málaga este martes, pero según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, están tan destrozados que han decidido no seguir en el concurso malagueño por la peor de las circunstancias posibles. De hecho, han cancelado todas las actuaciones previstas con su nueva propuesta de este año, Los Kill Bill de por aquí.

Todo sucedió sobre las 22:10 horas de la noche del sábado, cuando la agrupación celebraba la presentación oficial de Los Kill Bill de por aquí, tras meses de ensayo. El Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía recibía el aviso de que un hombre de 40 años se había desplomado mientras actuaba con su chirigota en el Teatro Municipal de Vélez Blanco. La sala operativa del 112 envió a la zona al 061 y a Protección Civil. Pero tristemente no pudieron hacer nada más que certificar la muerte de David.

Se vivieron momentos de tensión en el teatro, ya que muchos llegaron a pensar que todo se trataba de una broma que formaba parte del repertorio, pero en cuanto el público contempló los rostros de sus compañeros, comenzaron a comprender que todo lo que estaba sucediendo no formaba parte del popurrí del grupo. David se desplomó casi al final de la actuación y, al parecer, sufrió una muerte súbita.

“Enfrentarse a un papel en blanco normalmente es difícil, pero esto no lo teníamos pensado”,comienzan escribiendo desde la agrupación en un comunicado compartido en sus redes sociales y cargado de dolor, en el que explican que nunca imaginaron tener que escribir una despedida así de uno de los suyos.

“Hoy el telón se abrió, pero a nosotros se nos cerró algo por dentro”, expresan, recordando que la muerte llegó “demasiado pronto” para este componente, justo cuando un nuevo carnaval empezaba, el pasado día 24. Una fecha marcada para siempre en un nuevo carnaval que, subrayan, “era alegría, era vida”, y en el que su compañero era parte esencial del proyecto. De ahí que no sigan.

En su despedida, la chirigota agradece cada ensayo, cada risa y cada nervio compartido antes de salir a escena, y reconoce la huella que deja en el grupo y en cada uno de sus integrantes. “Hoy no hay cuplés, ni pasodobles, ni aplausos que consuelen”, concluyen, trasladando todo su cariño a la familia y a las personas queridas del fallecido. “Descansa en paz, compañero. Tu chirigota nunca te va a olvidar”, concluyen en el escrito, compartido el pasado domingo.

Así, este lunes han confirmado oficialmente la cancelación de todas las actuaciones y actividades previstas con Los Kill Bill de por aquí tras este duro mazazo que la vida les ha dado. "Este carnaval lo usaremos para sanar internamente el grupo. Agradecemos de nuevo todo el cariño recibido, y todas las palabras tan bonitas que habéis tenido hacia David".

Por su parte, el Ayuntamiento de Albox también hacía uso de las redes sociales para mostrar el "profundo pesar y nuestras condolencias a la familia de David y sus amigos y a su otra familia que erais vosotros. Sabemos que son momentos muy difíciles y os mandamos nuestro ánimo y cariño".

Mientras tanto, al poco de conocer la tragedia, FEMACA (la Federación Municipal de Carnaval de Almería) hacía público un comunicado con el que enviaban "todo nuestro apoyo a los compañeros de la chirigota del Soto por la pérdida de uno de sus integrantes durante la actuación. Estamos consternados por lo sucedido y profundamente apenados por esta irreparable pérdida. En estos momentos tan duros, trasladamos nuestro más sincero pésame a su familia, acompañándolos en el dolor y poniéndonos a su disposición para lo que necesiten".